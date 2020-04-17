Последним жильцам легендарного дома на таможне в Советске предложили переехать в квартиру с «черной плесенью»

История одного из самых известных и проблемных жилых домов Советска, со всех сторон окруженного границами, получила продолжение. На сегодняшний день двое жильцов отказываются покинуть аварийное здание, стоящее у моста Королевы Луизы, а власти, тем временем, ищут все новые способы «выкурить» их оттуда.

ВМЕСТО АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ПРЕДЛОЖИЛИ НЕПРИГОДНОЕ

Сейчас в доме № 1 на улице Базарной проживает всего одна семья из двух человек: пенсионерка Ирина Алексеевна Бондарева и ее сын Максим. Они отказались покинуть свою квартиру под номером 8, так как предложенное им жилье оказалось, по их словам, непригодным для проживания.

Как рассказал «Комсомолке» Максим Бондарев, предложенная администрацией Советска квартира в доме №23 по улице Каштановой, хотя и имеет большую площадь (53 квадратных метра против имеющихся 42-х), однако жить в ней невозможно.

- На потолке, стенах и откосах растет грибок и черная плесень, сырость, периодически течет крыша, - описывает предлагаемые условия Бондарев, - отваливается штукатурка с фасадов. В доме плохая вентиляция, в нем нет утепления, а толщина стен не соответствует нормам.

Дело в том, что Максим сам по профессии строитель, поэтому он первым делом внимательно провел осмотр квартиры, и кроме уже указанных недочетов нашел еще массу. Также он обошел соседей, выслушав жалобы и от них. Судя по фотографиям, предоставленным Максимом «Комсомолке», дом, сданный в 2014 году, действительно выглядит не лучше аварийного.

- По документам это новое жилье стоит 2 350 000 рублей, а фактическая стоимость квартиры в этом районе не более 1 200 000 рублей и то при условии, если будут устранены все текущие недостатки и технологические нарушения, - считает Максим.

Подъезд дома, в который Бондаревым предлагают переехать.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Со своими претензиями он тут же обратился с заявлением в министерство регионального контроля. Специалистами был произведен осмотр помещения, однако недостатков ими выявлено не было.

В связи с этим Максим Бондарев считает, что представитель министерства «произвел осмотр крайне не внимательно» и что необходимо «поставить вопрос о его профессиональной пригодности». Когда же семья Бондаревых попросила предоставить на выбор другие варианты квартир, однако в администрации посоветовали довольствоваться тем, что есть в наличии.

- Мы хотели эту проблему решить через суд, но администрация начала оказывать на нас давление! – рассказывает Максим Бондарев. - 18 марта нам незаконно отключили электроснабжение, не предупреждая заранее, а 2 апреля нам отключили подачу воды.

По словам Бондарева, вода была «отключена» очень странно.

- Неизвестные взломали замок в подвале и повредили водяной стояк. Концы металлопластиковых трубы были технично завязаны, чтобы вода со стояка не топила подвал, - говорит жилец.

Далее Бондаревы вызвали аварийную службу своей управляющей компании, однако сотрудники отказались восстанавливать водоснабжение (на сегодняшний день после вызова полиции этого все-таки удалось добиться).

Что же касается отключения электричества, то, как утверждает Максим Бондарев, заместитель начальника ЖКХ Советска Лариса Булгакова сообщила ему, что электричество было отключено для безопасности оставшихся жильцов.

Та самая черная плесень.

- Она мне так и сказала, что в доме возможны возгорания, а ответственность за них ляжет на плечи оставшихся жильцов, - продолжает Бондарев. – Тогда я попросил организовать охрану дома на время решения жилищной проблемы, но получил новый отказ. В маневренном фонде нам также было отказано.

Не видя другого выхода, Бондаревы обратились к старшему смены пограничного перехода с устной просьбой усилить контроль проходящих в дом. Однако кроме пути через погранпереход остаются еще два варианта проникновения в жилище: через пристань и справа от таможни.

На сегодняшний день со всеми собранными претензиями Максим Бондарев обратился в прокуратуру. Он считает, что администрация оказывает давление на его семью с целью скорейшего подписания договора мены либо получения компенсации в сумме 18 тысяч рублей за квадратный метр, то есть 756 тысяч рублей на руки.

Представители управления ЖКХ Советска от оперативного комментария по поводу судьбы дома № 1 на улице Базарной и его последних жильцов отказались.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

История расселения

Дом у моста Королевы Луизы был построен еще в XIX веке. Согласно адресной книге Тильзита за 1890 год (информация музея города Советска) владельцем здания был мастер-хлебопек Пауль Шташейт, который сдавал квартиры в аренду.

После войны дом сильно не пострадал.

В октябре 2012 года специалисты МУП «Жилсервис» составили акт обследования технического состояния дома № 1 на улице Базарной и пришли к выводу, что износ здания на тот момент составлял 60%. В документе сообщается также, что ремонт в доме не производился с 1994 года, а предыдущее обследование проводилось в 1987 году, и тогда износ составлял 48%.

1 августа 2019 года губернатор Антон Алиханов пообещал выделить деньги на расселение дома, после чего муниципальные власти должны были снести его.

Сегодня будущая судьба дома неизвестна. Поступающая информация противоречива: от передачи его погранслужбе до превращения в гостиницу. По словам оставшихся жильцов, дом еще можно восстановить за небольшие деньги. А после ремонта они бы согласились жить в нем и дальше.