Кредитные каникулы в Калининграде: на какую помощь можно рассчитывать из-за коронавируса

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

«Сбербанк» полностью готов обеспечить потребности своих клиентов в финансовых услугах дистанционно. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе банка. Удаленно можно управлять счетами и картами, получать кредиты на любые цели, оформлять вклады, проводить платежи за ЖКХ и многое другое, в том числе по телефону 8-800-200-82-00 или онлайн через сайт банка можно подать заявление на кредитные каникулы.

- После подачи заявления в течение 90 дней необходимо предоставить в банк официальные документы, подтверждающие снижение дохода, - уточнили в пресс-службе.

Также в «Сбербанке» пояснили, что подтверждающими документами для получения кредитных каникул являются:

- справка о доходах физического лица и удержанных суммах налога по утвержденной форме за текущий год и за 2019 год;

- выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения о регистрации гражданина в качестве безработного;

- листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с законодательством РФ об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца.

Банк оставляет за собой право проверить факт потери дохода заявителем: в налоговой, в Пенсионном фонде, в Фонде социального страхования РФ, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.

С ПОЛНОЙ ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Калининграде Альфия Сергеева сообщила, что в банке действует уже целый комплекс мер поддержки розничных клиентов. Прежде всего, это кредитные каникулы, реструктуризация кредита.

- Мы предоставляем каникулы физическим лицам по потребительским кредитам и по ипотечным займам как на общих основаниях, так и для тех, кто пострадал от распространения коронавируса, - рассказала Альфия Сергеева. - Начиная с 26 марта, банк рассматривает обращения заемщиков, предлагая различные программы реструктуризации, продление сроков кредита, чтобы снизить финансовую нагрузку. В частности, мы предлагаем вариант реструктуризации долга с полной отсрочкой платежей. ПСБ готов реструктуризировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса, и на индивидуальных условиях рассматривает все обращения заемщиков. Отсрочка по потребительскому кредиту или ипотеке для пострадавших от коронавируса может быть предоставлена на срок до 6 месяцев по выбору клиента.

Также в банке отметили, что клиенты могут оформить кредитные каникулы дистанционно. Достаточно всего двух документов: заявления и документа, подтверждающего причину предоставления отсрочки (больничный лист, копию трудовой книжки и т.д.). Скан-копии или фотографии пакета нужно отправить на электронную почту банка и в течение пяти дней клиент получит ответ (через смс, электронную почту, личный кабинет).

А ЕСЛИ ИПОТЕКА…

ПСБ разработал меры поддержки для ипотечных клиентов, у которых наступил или наступает срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса при продлении договоров страхования (личное/имущественное/титульное). По ипотечным кредитам, у которых срок пролонгации выпадает на апрель, май и июнь 2020 года, банк планирует увеличить с 30 до 60 дней срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса и не повышать процентную ставку по ипотеке в данный период.

- Мы понимаем сложившуюся ситуацию и готовы также предложить клиенту подходящий вариант погашения кредита, - подчеркнула Альфия Сергеева.

Если есть финансовая возможность и желание оплатить ежемесячный платеж по ипотеке или потребительскому кредиту в дату платежа без переноса, то необходимо до даты ежемесячного платежа по графику обеспечить наличие полной суммы платежа на счете в ПСБ. Если же возможность оплатить ипотеку или потребительский кредит в период нерабочего месяца отсутствует и есть желание перенести платеж, то при отсутствии средств на счете для списания платежа банк перенесет дату платежа. В течение апреля банк будет переносить дату платежа по кредиту, если на счете не хватает средств. При этом просроченная задолженность у клиента не возникнет, и данные в бюро кредитных историй передаваться не будут.

В случае, если в дату платежа на счете для погашения ипотеки или потребительского кредита не будет полной суммы, то клиенту будет автоматически предоставлена отсрочка по оплате до 20 апреля. После этой даты, если средства на счете есть, то они будут списываться для погашения кредита по перенесенным платежам. Если у клиента не было возможности пополнить счет к 20 апреля, то платеж будет перенесен на 6 мая – на первый рабочий день после праздников.

По кредитной карте, при отсутствии средств для оплаты задолженности, в апреле платеж будет перенесен на период до 27 мая. Условия по начислению процентов и предоставлению льготного периода при этом не изменятся. Автоматическая отсрочка может составить до месяца, после чего клиент или возвращается к стандартному графику платежей, или обращается в банк за реструктуризацией.

КЛИЕНТЫ ПРОСЯТ… КРЕДИТЫ

Итак, банки говорят, что готовы идти навстречу своим клиентам и помогать в трудной ситуации, предлагая разные пути решений проблем. А как же реагируют на эти предложения калининградцы?

- В отделениях по Калининградской области без учета заявлений, поданных через сайт, принято около 120 обращений на кредитные каникулы, и большая часть - по потребительским кредитам, - сообщили нам в Сбербанке.

- Большую часть клиентов, в первую очередь, интересует сам факт наличия программ поддержки, чтобы воспользоваться ими, если потребуется, - отмечают в ПСБ. - Несколько клиентов уже обратились в банк в Калининграде за отсрочкой платежей по потребительским и ипотечным кредитам, но массовых обращений мы не отмечаем. Мы не замораживали наши программы кредитования, поэтому калининградцы продолжают обращаться в банк за потребительскими и ипотечными займами. Количество заявок на ипотеку в начале апреля сократилось, так как часть клиентов откладывает принятие решения до периода стабилизации ситуации на рынке и окончания режима самоизоляции. По потребительским кредитам сокращение заявок не наблюдается, но мы видим, что они все чаще стали поступать через дистанционные каналы.

ВАЖНО!

Что делать, если нечем выплачивать

- Гражданин, у которого возникли сложности с платежами по кредитам или займам из-за сокращения доходов, прежде всего, должен сообщить об этом своим кредиторам и запросить вариант реструктуризации задолженности, - говорят в Центробанке. - В свою очередь кредитор может попросить заемщика представить подтверждающие документы - и лучше всего подготовить их заранее, чтобы они были под рукой во время разговора с банком. Важно понимать, что в нынешней ситуации банки сами достаточно активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям - перенося сроки платежа, снижая его размер, используя другие возможные меры, чтобы сделать выплаты посильными и поддержать клиента. Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику пережить сложные времена. При этом банки и микрофинансовые институты подходят к каждому заемщику индивидуально, оценивая его способность проводить выплаты с учетом снижения доходов. Банк России в свою очередь ведет мониторинг того, как исполняются его рекомендации в этой части.