«Если телефон кнопочный – ты на обочине»: как проходят дистанционные занятия в сельских школах Калининградской области

ДИСТАНЦИЯ, СВОДЯЩАЯ С УМА

Удаленная учеба из-за введенного режима самоизоляции стала тяжелым испытанием не только для школьников. Учителям теперь приходится осваивать онлайн-уроки, круглосуточно получать выполненные домашние задания в мессенджерах, заполнять электронный журнал и пытаться сохранить учебную дисциплину на расстоянии. Не выдерживают нервы и у родителей. Некоторые выплескивают свои эмоции в социальные сети. Например, глава группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

- Я считаю, то, что происходит в дистанционном образовании, по-настоящему сводит с ума и детей, и их родителей! – написал он. - Речь о платформе «Нью скул» (Школьная цифровая платформа). Перестаньте издеваться над людьми! Поставьте уже оценки сразу всем детям и их родителям. Признайте, что сейчас, по крайней мере, нет возможности такого вида обучения в среднем звене нашей школы.

Но если в Калининграде школьники могут хоть как-то справляться с заданиями, а учителя иногда подходят к проблеме творчески (например, записывают своим воспитанникам лекции), то в районах области дела с этим обстоят куда хуже. Скорость интернет-трафика на востоке региона в разы ниже (а во многих поселках проводного интернета вообще нет), позволить персональный компьютер до сих пор не могут многие семьи, а техника, приобретенная школами, оказалась недоступна. Рассмотрим проблему на примере Неманского и Зеленоградского районов.

ПОМОЩЬ ПО-СОСЕДСКИ

Заместитель директора школы поселка Ульяново Неманского района Таисия Киселева подтвердила, что главной проблемой «удаленного» образования сельских школьников является крайне низкая скорость интернета. Когда просто нет возможности проводить онлайн-уроки или делать что-то вроде видеолекций. При этом многие дети отлично понимают, что продолжать учиться необходимо.

- Ученики 10-11-х классов сами знают, что им нужно, и с ними не возникает проблем, но по поводу некоторых ребят из 9-го класса я не могу быть такой оптимистичной, - говорит педагог. - С младшими школьниками намного проще, так как они пока не могут противостоять авторитету учителя.

По словам Киселевой, наибольший стресс из-за перехода на дистанционное обучение в первую очередь испытали не школьники, а их наставники.

- Бо льшая часть наших педагогов уже в пенсионном возрасте, поэтому мы проводили несколько собраний, на которых пошагово разбирали все моменты. Сейчас уже можно сказать, что учителя успешно справляются с новыми требованиями, но нагрузка на них существенно возросла.

Из-за серьезных проблем с компьютерной техникой некоторым семьям необходимо проходить настоящие квесты, чтобы не оставить детей на обочине образовательного процесса.

- В нашей школе проблемы с доступом к интернету есть только у одного ученика, живущего в соседнем поселке, - приводит пример Таисия Киселева. - Но мы уже договорились, что классный руководитель будет собирать задания от всех учителей, потом звонить родителям мальчика и передавать эти задания. Кроме того, родители ребенка договорились с соседями, у которых есть персональный компьютер, чтобы мальчик занимался у них.

ИГРА ПРЕВРАТИЛАСЬ В РАБОТУ

Директор школы поселка Жилино Наталья Щур также храбрится. По ее словам, учителя и ученики сами стараются налаживать коммуникацию более удобными способами.

- Основной платформой, на которой мы осуществляем сегодня дистанционное обучение, стал Электронный журнал, - рассказывает директор. - Там вывешиваются все домашние задания, задания по учебникам, необходимые ссылки и так далее. Но эта система время от времени подвисает, так как образовательная платформа не справляется с наплывом пользователей. Поэтому все задания наши учителя и классные руководители дублируют в мессенджеры WhatsApp и Viber, которые есть практически у всех.

Жилинские школьники пока не жалуются на непосильные объемы заданий, больше того, есть прямо противоположные случаи. Некоторые родители просят увеличить нагрузку своих детей, говорят, что теперь с уроками те справляются слишком уж быстро. Что до тех, у которых нет смартфонов и компьютеров… Обладателей кнопочных телефонов в школе оказалось трое. Но после перехода на дистанционное обучение они (точнее, их близкие) решили эту проблему, и теперь ребята получают задания наравне с остальными сверстниками.

- Учителя довольно быстро создали группы своих классов в мессенджерах, ежедневно созваниваются со своими учениками, - добавляет Наталья Щур. - Бывает, дети даже весьма креативно подходят к выполнению заданий. Например, учитель литературы мне сообщила, как школьники, которым задали выучить стихотворение наизусть, присылали видео, где они это стихотворение рассказывали. Операторами, вероятно, родители там работали. Раньше телефон детей отвлекал, больше использовался для развлечения, а теперь они с его помощью учатся. Игра превратилась в работу.

ТРИ ЧАСА С МАМОЙ, А ДАЛЬШЕ - САМА

У Екатерины Ивочкиной - мамы третьеклассницы Гали (семья живет в Шепетовке, а школа находится в Новоколхозном) переход на новые образовательные рельсы занял примерно неделю.

- Сейчас уже стало как-то проще, - признается женщина. - Я тоже на самоизоляции, дома сижу, поэтому помогаю дочке: что-то объясняю, выполненные задания учителям отправляю. Не могу сказать, что целыми днями за уроками просиживаем, где-то часа три каждый день на это уходит, и, в основном, Галя сама все делает. Мы, как и все, используем Электронный журнал, WhatsApp и Viber. Каждое утро у детей проверка связи с учителями, они постоянно находятся в контакте. Все больше как-то родителей жалеют, но, мне кажется, учителям намного труднее – у них нагрузка стала просто гигантской.

Хотя и в Новоколхозном есть дети, для которых получение и выполнение дистанционных заданий – головоломка.

- Конечно, детей, у которых нет смартфонов, хватает, но, насколько я знаю, все они выполняют задания вовремя, - замечает Ивочкина.

ТЕХНОЛОГИЯ НА РАССТОЯНИИ

Учитель технологии Светлана Терехова из школы поселка Романово Зеленоградского района рассказала, что дети из всех 14 окрестных поселков, приезжавшие учиться на школьных автобусах, теперь сидят по домам.

- Мы вынужденно отправились на каникулы 21 марта, а с 6 апреля перешли на дистанционное обучение, - объясняет педагог. – Платформ для этого создано множество, но моего предмета почти нигде нет.

Оказалось, что урок технологии все-таки имеется на Школьной цифровой платформе, которую ругал Лютаревич. И работать там, по словам Тереховой, вполне себе можно.

- Базовые материалы хорошие, но рассчитаны они на продвинутых пользователей. То есть, на тех, у кого хорошая скорость интернета. У нас же то звука нет, то изображение пропадает. Но я сразу оговорюсь, что план на четвертую четверть у нас у всех был сильно скорректирован. Учителям рекомендовано делать ставку на повторение и закрепление ранее пройденного материала и постараться не давать новых тем.

Учительница также печалится по поводу того, то ее предмет практически невозможно проводить дистанционно, так как он предусматривает большое количество практических занятий.

- В этом году мы попали в программу «Точка роста», и наш кабинет (а также кабинет ОБЖ и информатики) был оснащен новейшим оборудованием. Я, например, должна была проводить занятия с 3D принтером или с квадрокоптером. Пока все это пришлось отодвинуть на перспективу.