Как ездить на дачу и на рыбалку в Калининграде во время самоизоляции: детально объясняем новые правила

Сбежать из дома во время объявленного режима самоизоляции, который в Калининградской области длится уже с 31 марта, мечта любого горожанина. Однако легально покинуть квартиру, чтобы отправиться за город и отдохнуть, можно лишь дачникам и рыбакам. Всем остальным, как известно, разрешается лишь прогулка с собакой в радиусе 100 метров от дома, вынос мусора, поход в аптеку или магазин, а также поездка к родственникам. Причем, паспорт при себе иметь обязательно.

Вопрос с рыбаками – один из самых интересных, так как губернатор своим указом № 22 (действует с 16 апреля) разрешил рыбачить только тем, у кого есть своя лодка. И то лишь при условии, что вы поедете без напарника (в документе это зовется «использованием маломерного судна судоводителем без пассажиров на борту»).

- Мы отдельно урегулировали вопрос, касающийся одиночных рыбаков, которые занимаются своей рыбной ловлей на маломерных судах, - заявил Антон Алиханов на брифинге 15 апреля. - Мы разрешаем эту деятельность, но исходим из того, что один человек находится на таком плавательном средстве. То есть, это не какая-то большая компания, а один рыбак, и если он может доехать туда на своем личном транспорте и выйти в море или в залив.

Как вы уже поняли, послабление не касается рыбаков, стоящих на берегу. Их по-прежнему будут штрафовать. К слову, двое рыбаков, удивших рыбу в пруду Южного парка, уже оштрафованы на 15 тысяч рублей каждый.

- Разрешено ловить рыбу тем, у кого есть лодки потому, что мы не сможем контролировать всех тех, кто стоит на берегу, - заметил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков. – А рыбаков на лодках будет проверять Рыбнадзор.

Впрочем, с лодками тоже все непросто. С 20 апреля вводится запрет на ловлю рыбы в заливах, реках и некоторых других водоемах. Он продлится до 20 июня.

Теперь что касается дачи. Ехать туда действительно можно, но оговорено это уже в другом документе – в постановлении правительства Калининградской области № 208 от 15 апреля 2020 года (часть 7 пункт 7). Главное – понять, что речь именно о даче, потому что путь к ней обозначен как «следование к месту (от места) расположения объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности гражданина (членов его семьи)».

Главное преимущество поездки на дачу – то, что проверяющим не нужно предъявлять никаких документов, кроме паспорта.

- Никак не надо доказывать, что вы едете на дачу, - подтвердил во время брифинга Антон Алиханов. - То, что я сказал, доведено до органов внутренних дел, и никаких проблем с перемещениями у вас не будет. Если вы едете на своем личном транспорте или на любом транспорте, которым вы имеете право управлять, на свою дачу, то это не запрещено.

Губернатор также добавил, что лопату или грабли предъявлять тоже не нужно.

Но есть одно но. По словам главы региона, в общественный транспорт теперь не пускают без справки с места работы. Поэтому явно не у всех получится доехать до своей фазенды. Повезет только тем дачникам, у которых есть личный автомобиль, либо велосипед, который также приравняли к личному транспорту.