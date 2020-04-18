2020-04-18T00:12:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 18 апреля 2020: все больницы работают как инфекционки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 18 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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10 человек находятся в тяжелом состоянии.10 человек находятся в тяжелом состоянии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 18 апреля 2020 года. Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, выступая в рамках проекта "ИзоЛента" на портале "Клопс", назвал ситуацию с распространением коронавируса в регионе стабильно тяжелой. По его словам, количество заболевших все еще превышает количество выздоровевших, и все ведущие больницы области сегодня вынуждены работать как инфекционные стационары.

В пятницу, напомним, было зарегистрировано 12 новых случаев заражения COVID-19, и общее количество случаев в нашем регионе достигло 104. При этом 30 человек выздоровели и были выписаны из больницы. 10 человек, как отметил Александр Кравченко, находятся в тяжелом состоянии. Пока система здравоохранение с наплывом заболевших справляется. В настоящее время из 200 с лишним аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), имеющихся в распоряжении региональных больниц, задействовано 5,5 процента.

Александр Кравченко также отметил, что в медучреждениях пристальнее стали относиться к диагнозу ОРВИ и тем более пневмония. Пациенты с пневмонией в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус, и COVID-19 у некоторых подтверждается. Так, из последних случаев у четверых калининградцев коронавирус нового типа был выявлен в условиях нахождения в стационаре, куда они были госпитализированы с диагнозом пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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