Коронавирус в Калининграде, последние новости на 18 апреля 2020: все больницы работают как инфекционки

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 18 апреля 2020 года. Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, выступая в рамках проекта "ИзоЛента" на портале "Клопс", назвал ситуацию с распространением коронавируса в регионе стабильно тяжелой. По его словам, количество заболевших все еще превышает количество выздоровевших, и все ведущие больницы области сегодня вынуждены работать как инфекционные стационары.

В пятницу, напомним, было зарегистрировано 12 новых случаев заражения COVID-19, и общее количество случаев в нашем регионе достигло 104. При этом 30 человек выздоровели и были выписаны из больницы. 10 человек, как отметил Александр Кравченко, находятся в тяжелом состоянии. Пока система здравоохранение с наплывом заболевших справляется. В настоящее время из 200 с лишним аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), имеющихся в распоряжении региональных больниц, задействовано 5,5 процента.

Александр Кравченко также отметил, что в медучреждениях пристальнее стали относиться к диагнозу ОРВИ и тем более пневмония. Пациенты с пневмонией в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус, и COVID-19 у некоторых подтверждается. Так, из последних случаев у четверых калининградцев коронавирус нового типа был выявлен в условиях нахождения в стационаре, куда они были госпитализированы с диагнозом пневмония.