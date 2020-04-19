2020-04-19T01:11:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 19 апреля 2020: новый очаг на востоке области

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 19 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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В социальном учреждении "Теплый дом" полностью поменяли персонал.В социальном учреждении "Теплый дом" полностью поменяли персонал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 19 апреля 2020 года. Накануне в нашем регионе обнаружился новый потенциальный очаг заболевания коронавирусной инфекцией. Речь идет о социальном учреждении "Теплый дом" в Черняховском городском округе. У одного из постояльцев центра нашли злосчастный COVID-19, "Теплый дом" сразу перевели в режим обсерватора, полностью сменили там персонал, а 23 человек с симптомами респираторных заболеваний перевели в инфекционный стационар.

Всего за последние сутки в Калининградской области было зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом пять положительных тестов получили заболевшие пневмонией, четверо заразились от членов семьи, у двоих инфекция обнаружилась после обращения к медикам с симптомами ОРВИ.

- На 18 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 10 931 человек, из них выявлено 115 случаев заражения (30 человек выздоровели), умер 1, остаются под медицинским наблюдением 831 человек, в том числе 35 в специальном учреждении «Паруса надежды», - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, режим самоизоляции продлен в Калининградской области до 26 апреля, при этом массовых мероприятий не будет проводиться в регионе, как минимум, еще месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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