Коронавирус в Калининграде, последние новости на 20 апреля 2020: все больше тревожит ОРВИ

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 20 апреля 2020 года. В последние трое суток COVID-19 показывает в нашем регионе завидное постоянство. В пятницу было зарегистрировано 12 новых случаев заражения инфекцией, в субботу и воскресенье - по 11. При этом завозных случаев уже давно нет, заражения происходят внутри области. А, кроме того, обращает на себя внимание, что, как минимум, 10 заболевших в последние три дня, то есть примерно треть, обратились к медикам с симптомами ОРВИ.

В воскресенье общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Калининградской области достигло 126, причем 35 человек выздоровели. В воскресенье из стационара были выписаны сразу пятеро. Количество заболевших растет, но в общероссийском "рейтинге", фиксирующем общее число заболевших, Калининградская область опустилась на 43-е место (три недели назад была в первой десятке). Это связано в первую очередь с тем, что значительный рост количества инфицированных произошел в ряде других регионов. Сейчас в пятерке самых неблагополучных - Москва (24 324), Московская область (4663), Санкт-Петербург (1760), Нижегородская область (646) и республика Коми (481).