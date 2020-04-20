2020-04-20T12:38:20+03:00
Коронавирус Covid-19

На какую помощь может рассчитывать бизнес Калининграда в условиях коронавируса и самоизоляции

Директор Фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области" ответил на вопросы "КП"
Ольга Гончарова
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Кирилл Лило.Кирилл Лило.Фото: Светлана БАРОН
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На вопросы «Комсомолки» от том, какие меры будут предприняты по поддержке малого бизнеса из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, ответил директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Кирилл Лило.

- Кирилл Валерьевич, какие отрасли получат поддержку и на каких условиях?

- Для Калининградской области вопрос сохранения, восстановления и дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) является действительно ключевым. Сильной стороной региона, которой мы всегда гордились, является вклад МСП в областную экономику, Калининградская область по данному показателю занимает одну из лидирующих позиций в стране. Но сейчас наша сильная сторона стала нашей уязвимостью. Слабостью в том смысле, что микро-, малый и средний бизнес наиболее подвержены негативному влиянию кризиса, вызванного эпидемией.

С одной стороны, эпидемия меняет структуру спроса, цепочки поставок и условия работы компаний, с другой, она ускоряет тренды, зародившиеся не вчера, а именно - развитие электронной торговли, коммуникации с клиентом через социальные сети и так далее. Компании, ранее делавшие акцент на перечисленные тренды, выйдут из кризиса проще, сейчас эпидемия меняет глобальную структуру бизнеса и сила изменений прямо пропорциональна длительности известных нам мер.

- На какую поддержку государства самые уязвимые отрасли могут рассчитывать? Какие средства предусмотрены в бюджете Калининградской области?

- Среди федеральных мер действуют: запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС, снижение тарифов по страховым взносам, отсрочка арендных платежей, продление сроков уплаты налогов и так далее. При этом, полагаю, приведенный перечень не является окончательным. В региональных мерах отмечу займы по 0,1 процента, поручительства для реструктуризации обязательств. Всего на льготное финансирование будет направлено до 300 миллионов рублей.

Отмечу, что малый и средний бизнес играет важнейшую роль в экономике региона, показатели близки к среднемировым значениям, в экономическом ландшафте других субъектов федерации баланс смещен в сторону крупного бизнеса. Мы стараемся снизить влияние эпидемии на малый и средний в рамках возможностей бюджета. Так по инициативе губернатора Калининградской область, индивидуальным предпринимателям и предприятиями, показывающим ненулевую отчетность, будут выплачены субсидии, размер которых напрямую зависит от штата. Например, для микропредприятий из пострадавших отраслей от 15 до 100 тысяч рублей.

- Как кризис повлиял на калининградский бизнес?

- Что касается влияния на отдельные отрасли, то тут нет единой картины. Если мы смотрим на положение экспортеров, то сложившаяся ситуация дает возможность по замещению выпадающих товаров в изменившихся цепочках. Если работаем с компаниями, поставляющими на рынок региона или другие рынки Российской Федерации, то степень влияния эпидемии варьируется от сильно негативной, например, туризм, до умеренно позитивной – поставки отдельных видов пищевой продукции, антисептиков, санитайзеров. Для импортеров курс – дополнительная нагрузка, для экспортеров – наоборот.

Соответственно, мы вырабатываем меры поддержки, исходя из двух вещей: специализации бизнеса (величины эффекта), возможностей Фонда в рамках, заданных нормативно-правовым регулированием. При этом важно отметить, что предприниматели, обращающиеся в центр «Мой бизнес», могут воспользоваться как региональной, так и федеральной поддержкой, но мы, к сожалению, предложить мер больше, чем есть в нашем распоряжении, не можем.

Мы отдаем себе отчет, что нельзя решить проблемы всех отраслей, помогая компаниям выйти на электронные торговые площадки или выдав кредит по льготным условиям. Информируем предпринимателей о новых возможностях, например, одна из электронных площадок открыла бесплатный доступ для поставщиков и покупателей, не все предприниматели знают об этом. Создаем новые финансовые продукты, работаем с бизнес-сообществом и стараемся вместе решать появившиеся у бизнеса проблемы, помогаем в открытии и развитии производств, отвечающим вызовом эпидемии. Один из таких проектов уже получил финансирование. Компания в ближайшие дни запустит промышленное производство средств индивидуальной защиты – масок. На сайте центра создан специальный раздел, COVID-19, содержащий описание мер, принимаемых для поддержки бизнеса.

- Ваш прогноз на осень этого года?

- Кризис стал одним из экономических циклов, за которым будет стабилизация и отскок. Обратите внимание, что характерной чертой кризисов является негативный настрой субъектов экономической деятельности, алармистские настроения, субъективные факторы оказывают не меньшее влияние на экономику, чем объективные. Я ни в коем случае не хочу принижать влияние кризиса на экономическую ситуацию, во всем мире он вызовет рецессию, но обратите внимание, во время кризиса в 2001 году, кризиса в 2008, а также в результате протекционистских или санкционных мер, самым распространенным мнением было мнение о крахе экономики. Тоже самое происходит сейчас, наша задача сохранить спрос и предложение, и решить ее мы сможем только совместно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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