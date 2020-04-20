О чем говорит Калининград: Рыбаки в шоке от коронавируса, Элина Сушкевич просит выпустить ее на работу и бесплатная раздача масок

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ…

Губернатор Антон Алиханов в последнее время регулярно проводит брифинги, посвященные ситуации с распространением коронавируса. Обычно они проходят в пятницу, но на прошлой неделе глава области собрал журналистов в среду, чтобы объявить о том, что с четверга начинается новая жизнь. Речь шла о некотором ужесточении режима самоизоляции, которое заключается во введении справок установленного образца для всех работающих граждан. Ходили слухи, что у нас по примеру Москвы могут появиться цифровые пропуска, но решили ограничиться обычными справками. В среду же появились угрожающие сообщения от ГИБДД о том, что с раннего утра четверга на въезде в Калининград будут стоять посты полиции и проверять справки. Все приготовились к масштабным пробкам.

Но не случилось. Видимо, посмотрели, какой коллапс произошел в московском метрополитене, когда полицейские стали проверять у всех пропуска и создали давку, и решили от тотальных проверок отказаться. Время от времени сотрудники ГАИ останавливали и останавливают автомобили в городе и в том числе проверяют справки, хотя есть ощущение, что больше проверок стало на улицах города и под раздачу попадают чаще не автомобилисты, а пешеходы.

Действительно, если ты не идешь на работу или с работы (разумеется, со справкой), то находиться на улице ты можешь - либо если направляешься в ближайший магазин, либо вынести мусор, либо выгуливаешь собаку на расстоянии не более 100 метров от дома. Некоторое послабление сделали только дачникам (им можно посещать фазенду без справки) да рыбакам. Но с рыбаками все хитро. Ловить рыбу с берега нельзя, только с лодки и в полном одиночестве. Но, учитывая, что с 20 апреля вступил в силу запрет на вылов рыбы в большинстве водоемов области, это послабление выглядит немного бессмысленным.

Рыбаки, словом, в шоке. Для многих рыбалка была единственной отдушиной, чтобы снять стресс, накопившийся во время многодневной самоизоляции.

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ФИЛАНТРОП В КРАСНОЙ КУРТКЕ

Коронавирус лютует в нашей стране уже больше месяца, но проблема с медицинскими масками и некоторыми лекарственными препаратами, в первую очередь, с дешевым парацетамолом, как была, так и осталась. В аптеках этого добра по-прежнему нет. Выручает инициатива снизу. Вначале громко прогремела история о совладельце сети кинотеатров «Люмен» Павле Поникаровском, который в условиях, когда киносеансов больше нет, быстро переориентировался на производство многоразовых масок. И калининградцам полезно, и работников своих нашел, чем занять. Сейчас кризис, и это очень важно.

Олег раздает маски бесплатно.Фото: Александр КАТЕРУША

А на прошлой неделе широко разошлась информация о человеке в красной куртке, который регулярно и раздает медицинские маски у калининградских супермаркетов. Олег (свою фамилию он не называет) запустил производство масок в Калининградской области и решил, что самым правильным сейчас будет раздавать их бесплатно. Утверждает, что это никакой не пиар, просто сердце подсказывает, что сейчас нужно поступать именно так.

И, конечно, сердце правильные вещи подсказывает – побольше бы таких примеров. А Олегу огромное спасибо от всех калининградцев!

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ЭЛИНА СУШКЕВИЧ ПРЕРВАЛА МОЛЧАНИЕ

Врач-нанотолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного, на днях выступила с двумя важными заявлениями. Вначале она обратилась к генеральному прокурору России с просьбой в эти тяжелые для страны дни дать возможность ей работать (женщина находится под домашним арестом).

«В период колоссальной нагрузки на здравоохранение, когда мои коллеги трудятся день и ночь, испытывают неимоверные трудности, чтобы отвоевать здоровье и жизнь пациентов у коварного вируса, я - квалифицированный, трудоспособный и здоровый специалист, анестезиолог-реаниматолог вынуждена просиживать дома по абсурдному обвинению, которое до сих пор не доказано. Я расцениваю свое положение как тунеядство, с которым боролось государство не одно десятилетие», - написала Элина Сушкевич на своей странице в Фейсбуке.

А через несколько дней опять же в соцсетях, воспользовавшись тем, что окончилось действие подписки о неразглашении, Элина Сушкевич изложила свою версию громкого дела. Она в очередной раз подчеркнула то, что обвинение, которое ей предъявляется, не выдерживает никакой критики, и что она невиновна.

Добавим, что врач находится под домашним арестом уже девять с половиной месяцев.

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