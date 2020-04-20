Тесной компанией и без масок: соцсети бушуют из-за прогулки Антона Алиханова с московскими фотографами

В понедельник калининградцы в соцсетях начали активно репостить фотографии с губернатором Антоном Алихановым, снявшимся на фоне домов поселка Железнодорожный с представителями Союза фотографов дикой природы. По мнению комментаторов, глава региона придвинулся к столичным гостям на небезопасное расстояние, кроме того, ни у одного человека на опубликованных фотографиях не было медицинских масок. Помимо прочего калининградцев заинтересовало, кто эти фотографы, почему они вдруг решили приехать в Калининградскую область в такое непростое коронавирусное время, и как они оказались именно в Железнодорожном, где сейчас идет, наверное, самый массовый в области капремонт.

На эти вопросы «Комсомолке» постарался ответить пригласивший столичных гостей предприниматель Сергей Свердлов, который и выложил на своей странице в фейсбуке растиражированные по соцсетям фотографии.

Антон Алиханов и московские фотографы дикой природы.Фото: Facebook

По словам Сергея, поездка фотографов была запланирована еще несколько месяцев назад. И дело тут в подготовке фестиваля «Photo Сamp», который пройдет под эгидой Союза фотографов дикой природы в этом году с 1 по 5 октября.

- На этот пятидневный фестиваль приедет около 50 фотографов со всей России, чтобы повысить уровень своего мастерства. Занятия для них проведут семь тренеров. Пять из них и приезжали в минувшие выходные. Но я сразу оговорюсь, что гости успели уехать до понедельника, - заявил Свердлов.

Напомним, на прошлой неделе Антон Алиханов объявил, что с 20 апреля в «Храброво» будет введен жесткий режим для прилетающих в Калининград из московских и питерских аэропортов. В случае, если у них нет своего жилья, эти туристы должны помещаться в специальные обсерваторы, где им необходимо будет провести две недели. Так вот, по словам Свердлова, москвичи успели покинуть пределы региона до введения новых ограничений.

Теперь вернемся к приезжавшим в Калининград. Один из них, по словам Свердлова, - руководитель Союза фотографов дикой природы. А вместе с ним прибыли пятеро будущих тренеров «Photo Сamp» (еще двое не смогли приехать из-за того, что недавно вернулись из-за границы и находятся на самоизоляции).

На сайте готовящегося мероприятия есть список тренеров. Это фотограф-натуралист Юлия Втюрина, фотограф-пейзажист Алексей Ворон, макрофотограф Светлана Иваненко, редактор журнала National Geographic и блогер Антон Зоркин, тревел-фотограф Сергей Луканкин, фотограф дикой природы Кирилл Уютнов. Из тех, кто стоял рядом с губернатором, «Комсомолке» удалось узнать лишь двух последних.

Антон Алиханов и московские фотографы дикой природы.Фото: Facebook

- Ребята приезжали к нам, чтобы выбрать места для будущих съемок. Им нужны были максимально дикие, живописные и безлюдные локации. Для поиска таких мест мы объехали всю область от Куршской косы до Роминтской пущи.

- А как вы оказались в Железнодорожном? Это место не похоже на дикую природу.

- Дело в том, что он оказался на пути в Роминтскую пущу. Это раз. К тому же, этот город восстанавливается по немецким чертежам. И нас попросили сделать красивые фотографии уже готовых объектов. Губернатор же в этот день был там с рабочим визитом, - ответил Свердлов.

- То есть, вы не договаривались о встрече?

- Нет, все было заранее определено, но фотографы там находились уже с пяти утра, чтобы успеть снять объекты в предрассветный час, - добавил Свердлов.

Обсуждать нарушения карантина организатор «Photo Сamp» отказался, заявив только, что есть деятельность, не запрещенная режимом самоизоляции.

Собственно, часть комментаторов также поддержала бизнесмена, написав: «Сергей, вы молодец, пока все самоизолируются , вы не отступаете от намеченных планов».