Горячие обеды, кофе и шарлотка на десерт: как в Калининграде рестораторы поддерживают силы врачей вкусной и здоровой пищей

Персонал калининградской больницы № 2 от всей души благодарит работников заведений общественного питания за помощь. Рестораторы города добровольно обеспечивают медиков трех отделений горячим питанием и вкусной выпечкой, а это очень важно в настоящий момент, когда нагрузка на врачей, медсестер, санитарок многократно увеличилась из-за развития эпидемии коронавируса. Они работают практически без отдыха, валятся с ног, смена длится 12 часов. Даже нормально поесть некогда. Сотрудники неотложной помощи выезжают на дом, вызовов стало гораздо больше, лечат горожан с ОРВИ, хроническими заболеваниями, делают тесты на коронавирус, ведут непрерывное наблюдение за пациентами. Медики выездной патронажной службы паллиативной помощи обслуживают лежачих стариков и инвалидов.

- Мы говорим спасибо поварам, кулинарам, кондитерам. Огромная благодарность кулинарной школе «Сладкоежка»! Всегда радуют нас и наших пациентов, которые лежат в стационаре, вкусными блюдами, - говорят в больнице № 2.

Кондитер Елена Воропаева, руководитель, владелец и главный кондитер «Сладкоежки» регулярно доставляет в больницы горячие пироги и сладости. Каждый третий заказ готовит для медработников. Своих помощников она пока отпустила по домам и готовит одна за всех.

- Калининградскому хоспису, врачам второй городской больницы, я и так помогала много лет. Сейчас готовлю и привожу свою фирменную шарлотку, кофе, другие блюда. Хорошая идея наших рестораторов - горячие обеды. Их готовят на три бригады неотложной медицинской помощи, которые обслуживают людей, с подозрением на коронавирус, - рассказала «Комсомолке» Елена Воропаева.