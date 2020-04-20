2020-04-20T18:49:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Горячие обеды, кофе и шарлотка на десерт: как в Калининграде рестораторы поддерживают силы врачей вкусной и здоровой пищей

Врачи и медсестры работают практически без отдыха, валятся с ног, смена длится 12 часов. Даже нормально поесть некогда...
Ольга Гончарова
Поделиться:
Рестораторы безвозмездно обеспечивают медиков трех отделений горбольницы № 2 горячим питанием и вкусной выпечкой.Рестораторы безвозмездно обеспечивают медиков трех отделений горбольницы № 2 горячим питанием и вкусной выпечкой.
Изменить размер текста:

Персонал калининградской больницы № 2 от всей души благодарит работников заведений общественного питания за помощь. Рестораторы города добровольно обеспечивают медиков трех отделений горячим питанием и вкусной выпечкой, а это очень важно в настоящий момент, когда нагрузка на врачей, медсестер, санитарок многократно увеличилась из-за развития эпидемии коронавируса. Они работают практически без отдыха, валятся с ног, смена длится 12 часов. Даже нормально поесть некогда. Сотрудники неотложной помощи выезжают на дом, вызовов стало гораздо больше, лечат горожан с ОРВИ, хроническими заболеваниями, делают тесты на коронавирус, ведут непрерывное наблюдение за пациентами. Медики выездной патронажной службы паллиативной помощи обслуживают лежачих стариков и инвалидов.

- Мы говорим спасибо поварам, кулинарам, кондитерам. Огромная благодарность кулинарной школе «Сладкоежка»! Всегда радуют нас и наших пациентов, которые лежат в стационаре, вкусными блюдами, - говорят в больнице № 2.

Кондитер Елена Воропаева, руководитель, владелец и главный кондитер «Сладкоежки» регулярно доставляет в больницы горячие пироги и сладости. Каждый третий заказ готовит для медработников. Своих помощников она пока отпустила по домам и готовит одна за всех.

- Калининградскому хоспису, врачам второй городской больницы, я и так помогала много лет. Сейчас готовлю и привожу свою фирменную шарлотку, кофе, другие блюда. Хорошая идея наших рестораторов - горячие обеды. Их готовят на три бригады неотложной медицинской помощи, которые обслуживают людей, с подозрением на коронавирус, - рассказала «Комсомолке» Елена Воропаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Новости 24
Многие москвичи, прилетевшие в понедельник в Калининград, сразу возвращаются назад
В Гурьевске с территории дома украли полторы тонны металлических конструкций
В Багратионовске инспекторы ГИБДД выявили переполненную маршрутку
В Калининградской области в условиях самоизоляции активизировались мошенники
В Калининграде мошенник убедил трех девушек взять кредиты и похитил деньги
В Калининграде врачи, которые борются с коронавирусом, смогут бесплатно жить в отелях
В Калининграде житель Алтайского края промышлял закладкой наркотиков
Власти выделили «Аэрофлоту» 300 млн руб на субсидированные полеты из Калининграда в Москву
В Калининграде уволили полицейского, не сумевшего объяснить, на какие деньги он купил две машины
В Калининграде задержан подстрекатель к даче взятки
ГИБДД просит калининградских мотоциклистов оставаться дома до конца самоизоляции
В Зеленоградском районе задержали четверых копателей янтаря
В Калининградской области начались дополнительные выплаты к пособию по безработице
Калининградская область заняла 8-е место в России по приросту населения
За неделю в Калининградской области произошло 5 ДТП с пострадавшими
В Калининграде пенсионер избил участника дорожного конфликта
В Калининграде выписали шесть переболевших коронавирусом человек
На выходных 19 калининградцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В Калининграде заведующий складом присвоил 130 пар обуви
Назначен новый министр цифровых технологий и связи Калининградской области
В оперштабе сообщили подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде
В Калининградской области выявили 12 новых случаев коронавируса