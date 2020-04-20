Очаги коронавируса в Калининградской области: где были зарегистрированы вспышки

Первый случай заболевания коронавирусом в Калининграде зафиксировали 8 марта. (Оглядываешься на недавнее 8 марта, и понимаешь, что это - другая реальность). По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 20 апреля, всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 138 случаев заражения новой инфекцией (из них 12 - за последние сутки).

Всего на COVID-19 в Калининградской области обследовано 11 692 человека, 41 человек выздоровел, умер 1, а под медицинским наблюдением в настоящий момент находятся 1003 человека, в том числе 36 - в условиях обсерватора.

За месяц с небольшим процесса распространения новой инфекции в регионе уже зафиксировано несколько серьезных очагов заболевания. Где, кроме Калининграда, эти очаги выявлены? Что происходит с заболевшими? И на какие меры приходится идти, чтобы препятствовать появлению новых случаев?

10 АПРЕЛЯ. ГУРЬЕВСК. ЧАСТНЫЙ МЕДЦЕНТР

Еще 9 апреля в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом «Комсомолке» сообщили, что проводится эпидемиологическое расследование по случаю заболевания сотрудника в медцентре «ВиоМар» в Гурьевске.

- Определяется круг контактов, и работа клиники приостановлена, - сказали в штабе.

А 10 апреля на экстренном брифинге губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал случай в Гурьевске как «уголовное дело потенциальное», поскольку руководство центра «нарушило запрет, работали в режиме обычного приема, а не экстренной помощи».

От губерантора все узнали, что в этом очаге - 300 активных контактов, что заболевший сотрудник медцентра – администратор.

- Случай с гурьевской клиникой показывает, что не только бизнес у нас безответственный, - довольно эмоционально тогда выступил глава региона. - 300 человек пришло в эту клинику. Ходите дальше! Ходите дальше, дорогие жители калининградского региона. Ходите дальше и заражайте своих мам, пап и всех остальных. И смотрите потом на то, как они умирают. Вот все, что делают эти люди. 300 человек потенциальных убийц. Это только 300 человек, которые пришли, а есть еще по 2-3 человека, которых они могли заразить дома. Вот и считайте. Это вся наша пропускная способность по инфекционным койкам. Во всех наших учреждениях. Добро пожаловать!

Данных о том, выявили ли из 300 контактных заболевших коронавирусом, пока не поступало.

10 АПРЕЛЯ. КАЛИНИНГРАД. ГОСПИТАЛЬ

10 апреля Калининград узнал о первом летальном исходе от коронавируса. В главном военном госпитале Балтийского флота скончался 70-летний мужчина, который лежал там с диагнозом пневмония.

- Случилось, к сожалению, то, чего мы ждали, - об этом случае журналистам рассказал Антон Алиханов. - Тем не менее, сообщать эти новость всегда неприятно. У нас есть первый случай смерти на территории региона. Умер человек 70 лет, точнее, 1950 года рождения, от пневмонии, которая впоследствии была подтверждена как заболевание коронавирусной инфекцией. Это мужчина. Он проходил лечение в медицинском учреждении министерства обороны.

- Где заразился умерший уже понятно? - спросили главу области.

- Нет. Сейчас идет эпидемиологическое расследование. Когда оно будет завершено, коллеги из Роспотребнадзора доведут до вас эту информацию.

Также стало известно, что устанавливался кург контаткных с пациентом. Госпиталь был переведен в режим обсерватора. Данных о количестве контактных пока не сообщали.

14 АПРЕЛЯ. ЧЕРНЯХОВСК. БОЛЬНИЦА

Неделю назад первый случай коронавируса в Черняховске также подтвердили в оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

- В больницу Черняховска, согласно схеме маршрутизации больных, поступил пациент с пневмонией, - сообщили в оперштабе. - Он был размещен в отдельную палату. У него взяли тест на коронавирус в установленные сроки. Тест подтвердился. После этого пациент был перемещен в инфекционную больницу. Круг контактов отработан. Больницу в Черняховске закрыли на 2-3 дня на обработку. Часть пациентов переместили в Краснознаменск, часть по показаниям выписали. Это абсолютно стандартная процедура, никакого чрезвычайного положения в этом нет. Подобные ситуации четко описаны в ведомственной инструкции.

18 АПРЕЛЯ. ЧЕРНЯХОВСК. ПРИЮТ

Свежий случай. В минувшую субботу, 18 апреля, стало известно, что коронавирус подтвердился у одного из постояльцев социального приюта «Теплый дом», который находится в Черняховске.

- Центр переведен на режим обсервации, установлено медицинское наблюдение за проживающими, - сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с корнавирусом. - 23 постояльца с респираторными симптомами заболевания изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние всех оценивается как удовлетворительное. Проведено обследование всех сотрудников и постояльцев. Все ранее работающие сотрудники отстранены от работы, помещены в обсерватор и изоляцию по месту жительства.

Также в штабе отметили, что учреждение отмыто, дополнительно продезинфицировано. Все, кто были в контакте, уже прошли тестирование, результаты - отрицательные. Все, кто не был в контакте, дополнительно приняли водные процедуры. Набраны новые сотрудники, они уже приступили к работе.

Количество проживающих в «Теплом доме» не сообщается. О состоянии у единственного заболевшего коронавирусом постояльца также неизвестно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Болеют ли в Калининграде коронавирусом врачи?

Еще в начале апреля министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что в регионе три врача болеют коронавирусом.

- Один из заболевших врачей работает в военном госпитале, был совместителем в одной из калининградских больниц, а также инфекцию из Испании привезла доктор из Зеленоградска. Она выезжала туда на мартовских праздниках, когда жестких регламентов не было, поэтому и наказать ее не представляется возможным, - сообщил Кравченко.

По словам министра, по каждому медику, как и по любому другому человеку, выявляется круг близких контактов.