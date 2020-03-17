2020-04-17T15:38:39+03:00
Общество

Идеальное время переезжать за город!

Квартиры в «Новой Холмогоровке» теперь доступны по ипотеке всего под 2,7% годовых
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Последние события наглядно продемонстрировали: плотно застроенные городские кварталы с тесными дворами и нехваткой зелени - не лучшее место, где можно с легким сердцем переждать неспокойный период. И пока счастливые обладатели дачных участков с радостью самоизолируются в тишине и на свежем воздухе, многим из городских «пленников» остается только по-хорошему им завидовать.

А можно - решиться и качественно изменить свою жизнь! Всего в трех километрах от Калининграда на приморском направлении продолжается строительство жилого комплекса «Новая Холмогоровка», уже ставшего образцом того, каким должен быть современный пригород. Все дома выдержаны в едином архитектурном стиле с традиционными двускатными крышами и высотой не более четырех этажей, а главное - расположены в действительно тихом, экологически чистом районе. Всего в нескольких минутах ходьбы раскинулось Дивное озеро и роскошный лесной массив, а на соседнем поле уже с ранней весны можно любоваться мирно пасущимися статными лошадьми. Обустроенные дорожки и берег озера давно стали местом притяжения любителей пробежек и занятий йогой, число которых среди жильцов «Новой Холмогоровки» (что неудивительно!) постоянно растет. Дружное отмечание праздников под открытым небом и проведение пикников тоже превратилось в добрую традицию, которая - в этом нет сомнений - скоро обязательно возродится.

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Из привычных радостей жизни в «Новой Холмогоровке» - автономное газовое отопление, высокоскоростной интернет и кабельное телевидение в каждом доме. Водоснабжение организовано из питьевых скважин глубиной более 70 метров с собственной станцией водоподготовки, которая в начале 2020 года прошла модернизацию с установкой дополнительных фильтров обезжелезивания. Территория комплекса огорожена по всему периметру и располагает парковкой, на которой всегда есть свободное место - вместимость проектировалась из расчета 1-2 автомобиля на каждую семью.

Непосредственно на территории «Новой Холмогоровки» сегодня работают пять продуктовых и один хозяйственный магазин, спортзал, детская гимнастическая секция, творческая мастерская, уютное кафе и бар. До расположенного в поселке детского садика буквально рукой подать, а за школьниками в учебные дни приезжает автобус, который затем привозит ребят обратно домой.

За 5 лет реализации масштабного проекта уже построены 13 домов и еще 5 возводятся в настоящее время. Один из них (раскроем секрет) будет иметь всего два подъезда и выходить окнами на лес - такой живописный вид сегодня не встретишь ни в одной городской многоэтажке. Этой весной приобретение квартир в «Новой Холмогоровке» стало еще доступнее. Благодаря тому, что юридически комплекс относится к сельской местности, для покупки жилья теперь можно воспользоваться новой программой сельской ипотеки с беспрецедентно низкой ставкой в 2,7% *годовых при первоначальном взносе всего 10%! Прием заявок стартовал - не упустите возможность исполнить свою мечту о загородной жизни прямо сейчас!

ООО «Специализированный застройщик «Еврострой Инвест»

Отдел продаж:

+ 7 (4012) 922 611;

Эл. почта: evrostroy.invest@kanet.ru

www.evrostroy39.ru

*АО «Россельхозбанк», Первоначальный взнос от 10%, Срок 1 - 300 месяцев, Сумма кредита 100 000 - 5 000 000

(- до 3 000 000 для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях субъектов РФ, за исключением Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

- до 5 000 000 для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа)

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 2,70 % при наличии личного страхования. Дополнительная информация на сайте.

**Застройщик ООО « Специализированный застройщик «Еврострой Инвест».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.evrostroy39.ru

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Холмогоровка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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