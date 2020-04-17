Основатель АВТОТОР подарил экипажу МРК «Серпухов» 400 книг из личной библиотеки

Режим самоизоляции, действующий в Калининградской области, затронул и экипажи военных кораблей. В отличие от обычных жителей региона, военные моряки лишены возможности не только пользоваться интернетом, но даже временно сойти на берег. В компании АВТОТОР, которая уже не первый год держит шефство над малым ракетным кораблем «Серпухов», не могли остаться в стороне от сложившейся ситуации и решили поддержать тех, кто в целях безопасности вынужден находиться в изоляции. Основатель АВТОТОР Владимир Щербаков передал экипажу «Серпухова» 400 книг из личной библиотеки, чтение которых поможет разнообразить строгий распорядок дня и с пользой провести свободное время.

- От имени всего экипажа выражаю вам слова благодарности за шефскую помощь, ваша поддержка очень важна для нас, - отметил в благодарственном письме командир корабля капитан-лейтенант Богдан Капети. - Благодаря вам в корабельную библиотеку поступило много ценных книг, которые будут интересны каждому члену экипажу. Желаем вам и всем сотрудникам АВТОТОР крепкого флотского здоровья и успехов в вашем деле.

Ранее, в декабре 2019 года АВТОТОР вручил морякам Балтийского флота и подарки по случаю четырехлетней годовщины подъема Андреевского флага на корабле. Матросы приняли в дар от представителей крупнейшего промышленного предприятия Калининградской области телевизоры, компьютеры, инструменты, деликатесы и многое другое.

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- Все эти годы экипаж «Серпухова» успешно решает самые ответственные боевые задачи по повышению обороноспособности страны, ликвидации террористической угрозы, обеспечению безопасности государства, - отметил старший вице-президент «АВТОТОР Холдинг» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко.

Напомним, что в 2016 году малый ракетный корабль «Серпухов» нес боевое дежурство у берегов Сирии, выполнил три пуска крылатых ракет «Калибр» по целям группировки террористов, уничтожив командный пункт, базу, завод боеприпасов и склад вооружения, а также поразив иные объекты. В 2017 году корабль удостоился почетного наименования «Ударный».

С начала пандемии коронавируса АВТОТОР уже не первый раз оказывает поддержку своим парт¬нерам. Благодаря финансовой помощи компании в помещениях и на территории Музея Мирового океана ведется комплексная дезинфекционная обработка, а часть сотрудников Морского выставочного центра получит компенсацию заработной платы. В марте АВТОТОР направил в распоряжение правительства Калининградской области 30 млн рублей в качестве помощи в условиях угрозы распространения коронавируса.