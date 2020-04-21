Коронавирус в Калининграде, последние новости на 21 апреля 2020: москвичи не хотят в обсерватор

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 21 апреля 2020 года. С понедельника всех прилетевших в аэропорт "Храброво" на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга помещают на двухнедельный карантин. Отбыть его можно либо в собственном жилище, если таковое имеется на территории Калининградской области, либо в специальном обсерваторе. По словам губернатора Антона Алиханова, введение новых правил связано с опасением, что значительное число жителей столицы, где сейчас бушует коронавирус, решит провести у нас майские праздники.

Как показала практика, с новым порядком оказались знакомы не все москвичи и питерцы. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что многие гости региона, прилетев в Калининград в понедельник, в этот же день отправлялись обратно. О том, сколько москвичей решились на самоизоляцию в Калининграде, пока не сообщается.

Тем временем число заболевших коронавирусной инфекцией в самом западном регионе России достигло 138. За последние сутки положительный тест на COVID-19 получили 12 человек, при этом, как отметили в оперативном штабе, три случая выявлено при обследовании заболевших с диагнозом ОРВИ, пять случаев - при госпитализации с диагнозом пневмония, четыре случая выявлено при обследовании контактных с ранее заболевшими.

Но есть и хорошие новости. В понедельник шесть человек были выписаны из стационара, и, таким образом, на данный момент уже 41 калининградец победил коронавирус - это примерно треть от общего числа заразившихся.