В Калининграде очереди из гастарбайтеров «разруливали» балтийские казаки

Сегодня на территории Калининградской области находится не менее 10 тысяч гастарбайтеров. Поэтому не удивительно, что вскоре после распоряжения губернатора о введении режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса у многофункционального миграционного центра правительства региона возникли очереди из иностранцев, желающих продлить свое пребывание в РФ.

- В основном это были те, кто ранее успел подать документы для оформления патента на трудовую деятельность в нашей стране и теперь пришел, чтобы получить его, - пояснила начальник управления по вопросам миграции областного УМВД России Елена Аксенова. - После недельного перерыва, начиная с 8 апреля, ММЦ вновь был открыт, очереди исчезли. В то же время мы не прекращали работать ни на один день. Больше того – нами подготовлено ходатайство на имя губернатора об открытии еще одной площадки на улице Фрунзе, 6 в Калининграде. Там на втором этаже располагается филиал паспортно-визовой службы МВД России. Сейчас мы предпринимаем все меры по продлению виз и переоформлению патентов.

При этом, как объяснила полковник полиции, контрольно-надзорная деятельность УВМ приостановлена. Действуют и другие послабления. Допустим, если ранее иностранец имел право дважды оформить патент (каждый раз сроком на 1 год), не выезжая из России, то теперь может это сделать и в третий раз. При этом штрафовать в случае несвоевременно обращения по данному вопросу никого не будут.

Можно констатировать, что полицейское подразделение достаточно оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию. Пока ММЦ не функционировал, Управлению по вопросам миграции пришлось принять на себя весь массив работы. И даже усилить участок внешней трудовой миграции сотрудниками других своих служб. Эффективное содействие, по словам полицейских, им оказали казаки, которые организовывали потоки посетителей по разным видам госуслуг на вход и выход из здания на Советском проспекте, 13.

- Все это время мы оказывали и сейчас продолжаем в полном объеме оказывать все 18 видов государственных услуг в сфере миграции, делая это во взаимодействии с многофункциональными центрами по оказанию государственных и муниципальных услуг и многофункциональным миграционным центром правительства Калининградской области, - добавила Елена Аксенова.

Всего с начала года было принято 4 125 заявлений от иностранных рабочих на оформление патента. Из этого числа 1 393 заявлений поступило с момента объявления режима самоизоляции.

КОНКРЕТНО

Как сегодня оформляется патент

Для получения патента на трудовую деятельность в России иностранцу необходимо подготовить пакет документов (перечень размещен на информационном сайте регионального УМВД РФ и на информационных стендах в приемных Управления по вопросам миграции) и сдать их в УВМ или многофункциональный миграционный центр. Взамен выдается справка, которая является основанием для нахождения на территории РФ до получения патента. При его получении обязательно прохождение дактилоскопической регистрации. С момента сдачи документов на патент и до момента его получения необходимо внести ежемесячный авансовый платеж – на сегодня он составляет 4 561 рубль. Можно платить помесячно или за весь год стразу, в зависимости от этого продляется и миграционный учет.