В Калининграде частные лаборатории начали тестировать всех желающих на коронавирус: где пройти обследование и сколько это стоит

Медицинский центр «Медэксперт» объявил о новой услуге – тестирование на коронавирус. В минувшие выходные в медцентре собирали звонки, а бригады медиков выезжали на дом к калининградцам, желающим сдать анализ на новую инфекцию.

- Самое важное, что нужно уяснить калининградцам, – мы проводим тест на COVID-19 только для пациентов без первичных признаков ОРВИ, только здоровым! Если вы только что вернулись из-за границы, если у вас есть признаки респираторного заболевания, если у вас повышенная температура – мы не имеем права проводить тестирование, - пояснили в медцентре. – В таком случае вам необходимо обратиться или в поликлинику по месту прописки, либо вызвать скорую.

Сейчас стоимость теста в «Медэксперте» определена так: сам тест стоит 1890 рублей, а стоимость выезда бригады - 1000 рублей. Также в медцентре подчеркнули, что стоимость теста – неокончательная, идет корректировка.

Телефон для справок и проведения теста в «Медэксперте» – 777-303.

Также о начале тестирования калининградцев объявила лаборатория «Ситилаб».

Исследование осуществляется в медицинском центре по адресу: улица Чайковского, 2.

На сайте лаборатории указано, что биоматериал на коронавирус (мазок из ротоглотки) принимается с понедельника по субботу с 11:00 до 14:00. Также специалисты лаборатории предупреждают: исследование предназначено для пациентов без симптомов ОРВИ (насморка, кашля, высокой температуры, мышечной боли, слабости).

Стоимость исследования - 1600 рублей, стоимость взятия биоматериала - 690 рублей.

Срок выполнения исследования - два рабочих дня..

Описана и процедура подготовки к тестированию. Так, взятие биоматериала осуществляется натощак или не ранее, чем через 2 часа после приема пищи и питья, до полоскания, орошений лекарственными средствами. Исследование рекомендуется проводить до начала противовирусного лечения. За 24 часа до взятия материала не рекомендуется применение всех видов местных форм лекарственных препаратов;

Перед тестированием за 3 часа не рекомендуется употреблять пищу, пить, полоскать рот, чистить зубы, курить.

На тестирование рекомендуют приходить в масках и одноразовых перчатках. При себе иметь паспорт.

Запись на исследование осуществляется по паспорту только через контакт-центр по телефону 8 800 100 36 30. Заявки принимаются круглосуточно. Пациентов без записи в лаборатории не примут.

ВОПРОС РЕБРОМ

Одного теста разве достаточно?

Когда санитарные врачи или сотрудники оперштаба сообщают о новых случаях заражения коронавриусом, можно услышать, что заболевший коронавириусом сдает тест три раза.

В связи с тем, что частные лаборатории начали предлагать тестирование, у многих возник вопрос – а одного теста разве достаточно?

Как пояснили в частых центрах «Комсомолке», алгоритмы тестирования утверждены Роспотребнадзором. Здоровому человеку достаточно одной проверки.