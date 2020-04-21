Сибиряки умели воевать! Как радиосвязист спас свою дивизию под Сталинградом

ГЛАЗА И УШИ КРАСНОЙ АРМИИ

В условиях боевых действий хорошая коммуникация между подразделениями – залог успеха. Однако проводная телефонная и телеграфная связь во время жестоких боев Великой Отечественной войны из-за непрекращающихся бомбардировок и артобстрелов противника часто разрушалась и оперативно возобновить ее иногда не было возможности. Обрыв связи в решающий момент мог привести к непоправимым последствиям. Как вспоминал в своих мемуарах генерал-лейтенант инженерно-технической службы Ростислав Терский, враг разбивал не только линии связи, но и целые конторы Наркомата связи, из-за чего без «ушей и глаз» оставались даже штабы армий.

Но был и альтернативный вариант – радиосвязь, хотя отношение к ней у многих командиров штабов и летчиков в то время было откровенно недоверчивое. Связистам приходилось убеждать необходимости и незаменимости радиосвязи, доказывать, что во многих случаях она может не только выручить их в бою, но и спасти жизнь.

Доказывал эти преимущества и надежность нового вида связи следующий герой нашей рубрики - радиосвязист Сергей Михайлович Булах, с сентября 1942 года до мая 1945-го отвечавший за коммуникацию дивизий и даже армий.

Родился Сергей Михайлович 4 июля 1915 года в городе Томске. Позднее жил в Новосибирске, а призывался в армию в июле 1941 года уже из Иркутска. До 1942 года Сергей Булах учился в Воронежской школе радиоспециалистов, а в марте 1942 года попал в 308-ю стрелковую дивизию, формировавшуюся в Омске.

На фронте полк Булаха оказался в начале сентября 1942 года, преодолев за 10 дней 300 километров пешком от станции Кумылга в Сталинградской области до колхоза Котлубань, в районе которого уже шли ожесточенные бои. 7 сентября дивизия получила боевой приказ готовиться к отражению атак противника в районе Самохваловки, а 10 сентября ей поручено было захватить две высоты, на которых укрепились гитлеровцы. Высоты были взяты, но, согласно журналу боевых действий 308-й стрелковой дивизии, сибиряки за одни только сутки боя потеряли 2,5 тысячи человек погибшими. Это было связано и с равнинной местностью, не имевшей никаких естественных складок, где бы бойцам можно было укрыться, и с мощностью немецкой обороны, и с господствовавшей в воздухе немецкой авиацией, а также с трагическими ошибками.

БОИ В СТАЛИНГРАДЕ

С 17 сентября наступление продолжилось, но уже при танковой поддержке. Однако артиллерия и танкисты, не имея большого боевого опыта, плохо поражали огневые точки противника, а стрелковые части атаковали немцев в лоб. В итоге, к 20 сентября дивизия потеряла уже более 70% личного состава, а 25 сентября она была выведена во второй эшелон и переброшена к переправе через Волгу у городка Дубовка. Однако вскоре стрелки научились воевать - 30 сентября 308-я дивизия была включена в состав 62 армии, и 1 октября ее перебросили в Сталинград.

Во время этих боев очень выручил свою дивизию Сергей Булах. Как отмечает его командир Кузьма Нуждин, сержант Булах в период ожесточенных боев «обеспечил бесперебойную связь 308-й стрелковой дивизии с 62-й армией, чем способствовал выполнению приказа на удержание рубежей в Сталинграде».

- Ни массированные налеты вражеской авиации, ни шквальный огонь артиллерии и минометов противника не страшили товарища Булаха при выполнении задания. По несколько раз в сутки меняя месторасположение радиостанции, товарищ Булах сохранил материальную часть, экипаж (связист-наблюдатель летал на бомбардировщике, оснащенном приемо-передающим устройством – Ред.) и обеспечил работу, - добавляет командир.

Таланты нашего героя вскоре были замечены, так как Сергей Булах, являясь радистом первого класса, успевал прямо во время боя передавать свои знания и опыт своим подчиненным. С 15 октября 1942 года по 3 января 1943 года он работал уже с 400-м отдельным батальоном связи, где обеспечивал бесперебойную связь командованию фронта с обороняющими Сталинград 62-й и 64-й армиями. 22 декабря 1942 года связист получил свою первую медаль - «За оборону Сталинграда».

После провала немецкой операции «Зимняя гроза», в ходе которой Эрих фон Манштейн планировал вывести из окружения 6-ю армию Паулюса, войска Донского фронта Константина Рокоссовского приступили к уничтожению взятых в клещи гитлеровцев. В это время с 3 по 18 января 1943 года Сергей Булах находился то на командном пункте Южного фронта (в городе Котельниково), то на вспомогательном пункте управления в селе Ильинка.

Командир Кузьма Нуждин отметил в наградном листе, что сержант Булах при большой нагрузке лично по несколько смен подряд держал связь с 28-й и 51-й армиями.

ОТСЛЕДИЛИ МАНЕВРЫ ВРАГА

С 18 по 26 января 1943 года Булах, находясь в селе Мартыновка (Ростовская область), обеспечил четкую и устойчивую связь штаба фронта с 2-й гвардейской, 28-й и 52-й армиями, а с 12 февраля 1943 года он «самоотверженно, не щадя сил и энергии работал по обеспечению бесперебойной связи» 4-го гвардейского кавалерийского корпуса с армиями. За совокупность всех своих достижений в ходе Сталинградской битвы 15 апреля 1943 года Сергей был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Далее были бои в Крыму, форсирование Сиваша, сражения за Латвию и Литву. В мае 1980 года Сергей Булах, живший тогда в поселке Ульяново, рассказывал директору местной школы Юрию Узерцову, как по понтонному мосту переправлялся через реку Неман в Тильзит (Советск). Он был уже в звании лейтенанта и служил в 1-й отдельной радиобригаде особого назначения ставки Верховного Главнокомандования, сформированной в августе 1944 года. Булах был начальником радиостанции самолета-бомбардировщика 94-го отдельного радиодивизиона среднего типа.

Правда, повоевать в Восточной Пруссии лейтенанту долго не пришлось – вскоре он попал в госпиталь в Инстербурге (Черняховск), а после прошел всю Польшу. Тем не менее, радиосвязистам 1-й отдельной радиобригады удалось отследить маневры немецкого командования, перебрасывавшего свои военно-воздушные силы с одного фронта на другой. В частности, в Восточной Пруссии было отмечено базирование около 170 бомбардировщиков, 130 из которых были захвачены советскими войсками при падении Кёнигсберга.

ТРЕТЬЯ МЕДАЛЬ И ПЕРЕЕЗД

Война для Сергея Булаха закончилась в Берлине. Как он сам рассказывал, ему даже удалось расписаться на стенах Рейхстага. Уже через два месяца после Победы его командир инженер-майор Акулин представил Булаха к третьей награде, медали «За отвагу». Командир отмечал, что начальнику радиостанции удалось обучить личный состав хорошей работе, добиться «устойчивой бесперебойной связи радиопункта с управлением дивизиона в любое время суток и на любые расстояния».

После войны лейтенант два года служил в Германии - в Дрездене и Радеберге, а в Калининградскую область переехал в 1959 году, поселившись в поселке Шмелево Неманского района. Работал в совхозе монтером.

Умер Сергей Булах в мае 1994 года, был похоронен на кладбище поселка Ульяново. Затем его дочь перевезла прах отца в Краснознаменск.