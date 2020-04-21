Алиханов заставил Путина позвонить министру финансов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов стал одним из первых, кто опробовал новый формат рабочих встреч президента с глава регионов. После перехода на режим телеконференций Владимир Путин сначала проводил таким образом большие совещания, а потом перешел и к разговорам с губернаторами. И Алиханов вместе с коллегой из Приморья Олегом Кожемяко стали первопроходцами этого жанра.

- Антон Андреевич, добрый день! Слышите меня? - Путин начал разговор с проверки связи.

- Вижу и слышу вас хорошо, добрый день! - ответил губернатор из своего рабочего кабинета.

Новый формат был удобен еще и тем, что ради разговора с президентом не понадобилось лететь в Москву.

- Антон Андреевич, мы с вами давно хотели поговорить, у нас встречи переносились в силу разных объективных обстоятельств, но сегодняшний разговор начнем с понятной, малоприятной, но необходимой для обсуждения темы, - сказал президент. - Это противодействие распространению коронавирусной инфекции. Доложите о том, какие меры предпринимаются сейчас в регионе, как вами выполняется план по созданию дополнительных специализированных коек, как ситуация влияет на экономику и что в этой связи вы предлагаете сделать для того, чтобы пройти все эти известные трудности с минимальными потерями.

- Начну с ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. На сегодняшний день, по состоянию на утро, у нас было выявлено 138 случаев заражения, буквально несколько часов назад было подтверждено дополнительно еще шесть случаев. В тяжелом состоянии из них у нас только один человек, на аппарате искусственной вентиляции легких, - доложил Алиханов. - По состоянию на сегодня из этих 138 плюс шесть уже поправился 41 человек, они выписаны. Достаточно неплохой показатель. Самое важное, что мы рано их обнаруживаем и начинаем сразу лечить. Это очень важный момент. Спасибо большое и нашим медикам, и Роспотребнадзору, это удается сделать.

По сравнению с другими регионами ситуация в Калининградской области очень неплохая.

- Сейчас у нас пока под наблюдением еще чуть больше тысячи человек, это те, кто возвращается в регион либо из зарубежных поездок, либо из других регионов Российской Федерации. В том числе в обсерваторе у нас сейчас находится 36 человек, - продолжил губернатор. - К сожалению, была зафиксирована одна смерть - 10 апреля ветеран министерства обороны, 70 лет, был ряд сопутствующих заболеваний. Это еще раз говорит о том, что именно старшему поколению, людям с заболеваниями хроническими нужно уделять особое внимание. К сожалению, не смогли его спасти.

По подготовке к возможному всплеску эпидемии к Калининграду тоже претензий быть не должно.

- Мы развернули 707 коек при нормативе минздрава в 507, то есть мы уже выполнили норматив, но будем его наращивать, - рассказал Алиханов. - Ориентируемся на двукратное превосходство этого норматива, чтобы даже самые резкие пики мы могли сгладить и наша система здравоохранения могла справиться с количеством пациентов. В целом обеспеченность медицинским оборудованием у нас 90 процентов.

Но самое интересное было в той части, где речь пошла о перспективах выхода из режима ограничений.

- Мы по тем полномочиям, которые до нас были доведены, открыли работу промышленных предприятий, чтобы экономика не останавливалась, с соблюдением всех требований защиты людей, которые работают на этих предприятиях, - доложил Антон Алиханов. - В целом ситуация контролируемая. У нас уже готов план постепенного открытия других секторов экономики по мере того, как ситуация будет развиваться. Мы не хотим торопиться с этим, дабы не допустить взрывного роста заболевших, тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна.

То есть Калиниград может стать одним из первых в России, где жизнь начнет возвращаться в нормальное русло. В связи с этим губернатор попросил о поддержке туристической отрасли, уже думая о предстоящем сезоне.

- Мы понимаем, что, когда эта напасть пройдет, летом, в июне внутренний туризм будет крайне востребован в нашей стране, - обратил он внимание. - И нам, конечно, очень хотелось, чтобы секторальные меры поддержки, которые сейчас разрабатываются по разным отраслям – и в автопроме, и в другой, тяжелой, скажем так, промышленности, – чтобы они также были предусмотрены и для гостинично-отельного бизнеса, дабы не допустить каких-то банкротств и чтобы этот бизнес продолжал работать и не было какой-то череды банкротств в этой сфере. Особо хотели бы на это обратить внимание.

Докладывая о ситуации в экономике, Алиханов невольно заставил Путина взяться за трубку телефона.

- Государственный долг мы сократили за три года практически на 20 процентов и впервые за долгие годы в абсолютном выражении сократили государственный региональный долг, - напомнил он. - Поэтому просили бы, Владимир Владимирович, с учетом позитивных эффектов, которые мы видим от реализации госпрограммы развития Калининградской области, поддержать ее продление. Просили бы поддержки в части выделения бюджетных ассигнований уже на будущие годы.

- Сейчас, одну секундочку. Поговорим, - ответил Путин и тут же по громкой связи набрал министра финансов Силуанова. - Антон Германович, у меня на связи Алиханов Антон Андреевич из Калининграда.

После пяти минут разговора с министром прямо в эфире транслировавшего видеоконференцию телеканала вопросы были решены.