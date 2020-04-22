2020-04-22T03:00:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 22 апреля 2020: ждем смягчения самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 22 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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В Калининградской области зарегистрировано 144 случая заражения COVID-19.В Калининградской области зарегистрировано 144 случая заражения COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 22 апреля 2020 года. Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочие встречи с главами двух субъектов федерации - губернатором Приморья Олегом Кожемяко и Антоном Алихановым. Обе встречи проходили в формате телеконференции.

Выбор губернаторов может объясняться географией - президент пообщался с руководителями самого восточного и самого западного региона. А может и тем, что и в Приморье, и в Калининграде ситуация с распространением коронавируса выглядит более-менее контролируемой. Так, в Приморье на данный момент зарегистрировано 104 случая COVID-19, у нас, по состоянию на вторник заразились 144 человека, при этом 41 человек уже выписан из больницы.

- В целом ситуация контролируемая, - сказал Антон Алиханов президенту. - У нас уже готов план постепенного открытия других секторов экономики, по мере того как ситуация будет развиваться. Мы не хотим торопиться с этим, дабы не допустить взрывного роста заболевших, тем не менее исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна.

Среди последних шести случаев заражения коронавирусной инфекцией обращает на себя внимание, что заболел ребенок в возрасте год и восемь месяцев, который попал в больницу с диагнозом пневмония. А также заразился второй постоялец социального приюта "Теплый дом" в Черняховском городском округе.

Всего под наблюдением в Калининградской области в настоящее время остаются 1165 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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