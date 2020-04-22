2020-04-22T12:04:40+03:00
Экономика

По 700 тысяч в день: cколько заработали за год калининградские депутаты

«Комсомолка» заглянула в сведения о доходах, которые опубликовали горсовет Калининграда и областная дума
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Горсовет Калининграда вновь оказался богаче областной думы.Горсовет Калининграда вновь оказался богаче областной думы.Фото: Александр Подгорчук
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ГОРСОВЕТ

Второй год подряд в заочном соревновании городских и областных депутатов пальму первенства удерживают представители горсовета Калининграда. Не изменился и лидер общего зачета. На первой строчке снова расположился депутат-строитель Валерий Макаров, чьи доходы продолжили расти. Если за 2018 год в декларации фигурировали 172,2 миллиона рублей, то теперь сумма увеличилась еще на 109 миллионов. Нетрудно посчитать, что в среднем в 2019 году Макаров зарабатывал по 700 тысяч рублей в день.

Примерно на те же 110 миллионов за год вырос доход еще одного представителя строительной отрасли – депутата Евгения Верхолаза. Общий доход его семьи и вовсе превысил 300 миллионов рублей, поскольку еще 32 миллиона заработала супруга депутата.

Председатель горсовета Андрей Кропоткин, получающий зарплату из бюджета, традиционно держится далеко от первых строчек финансового рейтинга. В этот раз с доходом 2,2 миллиона рублей (+200 тысяч) он тоже оказался позади коллег. У Кропоткина по-прежнему нет в собственности ни одного автомобиля, а две квартиры находятся в совместном пользовании с детьми. Одна на 104 квадрата – в нашей стране, другая, 130 кв. м – в Испании.

Отметим доходы актрисы Александры Яковлевой, которые выросли аж в 10 раз. За 2019 год она заработала 5.3 миллиона рублей.

Среди вторых половин лидерство захватила супруга депутата Андрея Кудрявцева. С доходом 48,7 миллиона рублей она почти не отстала от мужа, а, кроме того, по-прежнему владеет роскошным Bentley Continental – это один из самых дорогих автомобилей, которые вообще фигурируют в свежей отчетности. Стоит упомянуть и о доме Кудрявцевых (он в собственности депутата), чья площадь - внушительные 1307 квадратов!

По части движимого имущества коллег обошел Александр Колодяжный, указавший три экскаватора, бульдозер и несколько погрузчиков. Впрочем, «Мерседес» и «Лексус» в собственности у депутата тоже имеются.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Если доходы самых финансово успешных депутатов горсовета выросли, то в Калининградской областной думе все не так однозначно. В прошлом рейтинге бронза была у Юрия Кесслера с показателем 111,2 млн. рублей. За 2019 год он заработал на 36 миллионов меньше прежнего и переместился на строчку ниже. На освободившееся третье место вышел коллега Кесслера по думе Андрей Колесник, сумевший прибавить почти 22 миллиона рублей по сравнению со своим предыдущим результатом.

Еще два представителя думы замыкают десятку с противоположной динамикой – это Вячеслав Дорофеев (+3 миллиона за год) и Евгений Мишин (-4 миллиона).

Спикер областной думы Марина Оргеева указала доход в 2,4 миллиона рублей – почти на 9 миллионов меньше, чем было. Но объяснение простое: в прошлый раз сумма была больше за счет продажи имущества.

Самый оригинальный автопарк в думе – у Игоря Маковского. Это легковые автомобили «Ягуар ХJ12 и ГАЗ 21А и мотоцикл «Ява». А наиболее вместительный гараж нашелся у Андрея Оноприенко (15.2 млн. доходов). Кроме ожидаемого BMW X5, депутат владеет катером, двумя седельными тягачами, самосвалом, автокраном и даже катком.

СРАВНИМ?

Топ-10 депутатов по доходам за 2019 год

ИСТОЧНИК KP.RU

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