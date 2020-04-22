Не выходя из дома: калининградка стала героиней шоу стилиста Александра Рогова

Один из самых известных и ярких стилистов России – Александр Рогов – приезжал в Калининград в начале этого года. У нас записывали передачу «Рогов в городе», в рамках которой мастер преобразил нашу землячку.

На этот раз Рогов не сможет приехать в Калининград и прогуляться по берегу моря. Однако, модные советы никто не отменял – стилист учит девушек в режиме самоизоляции. 26 апреля на канале СТС стартует новая программа «Рогов дома», которая заменит шоу «Рогов в городе».

Как рассказали в PR-службе телеканала СТС, в первом выпуске модную консультацию получила 33-летняя Анастасия Пиняева из Калининграда, которая просила поделиться секретами макияжа для новичков. На помощь Рогову пришла визажист и известный блогер Елена Крыгина. Что посоветовали калининградке, зрители узнают уже в это воскресенье в 9:00.

Анастасия Пиняева.Фото: Телеканал СТС

«Как освежить лицо и убрать мешки под глазами, в чем лучше ходить дома, можно ли носить длинные волосы и оставаться брюнеткой после сорока пяти –– на эти и другие вопросы зрительниц Рогов ответит им лично в формате видеосвязи», - рассказали устроители шоу.

- К сожалению, сейчас у нас нет возможности ездить по стране и преображать героинь на местах. По этой причине нам пришлось временно закрыть всеми любимый проект "Рогов в городе" и найти ему модную замену. Новый формат мне кажется актуальным, потому что часто меня спрашивают об уходе за собой в условиях самоизоляции, - говорит сам Александр Рогов.

Интересно, что съемки программы проходят в квартире Рогова. Зрители увидят не только интерьеры звезды, но и побывают в его гардеробной.

Вот вам и пара советов от стилиста: купить домашнюю пижаму из немнущегося шелка, провести ревизию гардероба, заняться хендмейдом.