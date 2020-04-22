Рисовал карикатуры во время войны: 90-летний Ливерий Маурин четверть века добивается статуса "труженик тыла", но бесполезно

СЫНОК, РИСУЙ ФАШИСТОВ!

Калининградцу Ливерию Николаевичу Маурину скоро исполнится 90 лет, но он бодр и энергичен, занимается фотографией, встречается со школьниками. Несмотря на возраст, ветеран труда до мельчайших подробностей помнит годы страшной Великой Отечественной войны. Мальчишкой он рисовал по заказу военкоматов, райкомов партии и комсомола патриотические плакаты, занимался наглядной агитацией, делал все, что было можно сделать пером, кистью и красками для фронта, победы над фашисткой Германией.

- Мы жили в Ивановской области. В семье было семеро детей. Рисовать я любил, сколько себя помню. Начал очень рано. Рисовал папанинцев, летчика Валерия Чкалова, Чапаева рисовал. В 1938 году рискнул нарисовать портрет Ленина. Помню, 22 июня 1941 года прибегает в дом тетя Галя: «По радио объявили, что Германия напала на Советский Союз». Побежали в магазин. В сельпо очередь, люди скупали соль, мыло, спички, крупу, консервы. Так в один момент рухнул счастливый мир. Мне было 11 лет, - вспоминает Ливерий Николаевич.

А с 5 декабря 1941 года, когда Красная армия пошла в контрнаступление под Москвой, до победного мая 1945-го юный художник рисовал агитационные плакаты, писал лозунги, работал ежедневно, как профессиональный художник.

- Отец служил в военкомате и обучал молодых бойцов перед отправкой на фронт, наглядной агитации не хватало. Он принес домой много листов ватмана, краски, гуашь, кисти и карандаши. Поставил передо мной конкретные задачи: рисовать карикатуры на фашистов. Я легко наловчился. Выходило отлично! Владел и пером, и кистью, – продолжает ветеран войны и труда.

Плакаты были выполнены и на бумаге, и на ситце, а размер был по четыре на пять метров!

- По заданию райкома партии вычертил схему фронтов войны. Представляете масштаб – холст два на два с половиной метра работа на подрамнике. Европейская часть Советского союза с реками, городами, дорогами. Все надо было нанести точно, как на карте. Вооружен был транспортиром, циркулем, карандашом, линейкой. Неделю схему размечал. Сделал. Потом на этой схеме флажками и ленточкой отмечалось наступление наших войск, освобождаемые Красной Армией города, вплоть до государственной границы. За эту карту впервые получил денежное вознаграждение. 450 рублей. Деньги отдал маме на продукты.

Увы, тех карикатур и плакатов не сохранилось.

- Мы голодали во время войны, а в 1947-м наступил страшный голод из-за засухи и неурожая. Листья и траву ели. Мама меняла мои рисунки на еду. Но остались стихи военных лет. Это моя память, - говорит Ливерий Маурин.

НАКОРМИТЬ СТРАНУ ХЛЕБОМ

После войны юноша рисовал только для себя:

- Знаете, мне настолько опротивели фашистские рожи, что больше на эту тему ничего не писал. После 8 класса решил стать агрономом, поступить в техникум в городе Плёсе. Обучение после 7 класса было платным, поэтому отоварил все хлебные карточки на пять дней вперед. Продал буханки на рынке, деньги за обучение в 8 классе отнес в школу.

Паренек закончил техникум, работал до армии участковым агрономом на родине. «Срочную» лужил танкистом в Литве, в Алитусе:

- Нас обучали по офицерской программе. Затем в 1951 году наш взвод направили в Калининград, в 20-й танкосамоходный полк на улице Ржевской, ныне улица Емельянова. Демобилизовался в звании младшего лейтенанта, вернулся домой. Работал в колхозе агрономом, был секретарем райкома комсомола. Меня выдвинули председателем колхоза, но я отказался. Только женился, родилась дочка, а у меня ни кола не двора, жилья не было, как и перспектив его получить.

Ливерий Николаевич был неудобным для начальства человеком, особенно для часто встречаемых и в наше время демагогов-бюрократов. Работал честно, говорил прямо, правду в глаза. С 1957 года наш герой стал председателем колхоза, где было 14 деревень, 72 дома и 212 жителей. На повестке дня главная проблема - обеспечение скота кормами. Сена на фермах телятам и лошадям хватало, а коровам грубого корма не было:

- Рубили ельник, березняк, собирали солому, перемалывали на молотильных токах. Стадо сохранили. Урожай зерновых был хороший. На развитие взял ссуду в банке. Построили свинарник, восстановили поголовье свиней, купили четырех лошадей, семенной материал. Но с руководством района возникали конфликты, там не хотели вникать в наши проблемы. Раз мне первый секретарь райкома сказал: «Я не пожарник, чтобы приезжать по каждому звонку». Я ответил подобным образом, что я не Иванушка дурачок, закрыли мной дырку в колхозе и успокоились. Так что отношения с райкомом всегда были тяжелые.

БЮРОКРАТЫ ПРОТИВ

Любовь к искусству у Ливерия Николаевича жива до сих пор. Собственноручно оформляет все альбомы с рисунками и фотографиями. Хватает сил - работает на огороде, в саду. Только вот горькая обида у ветерана войны и труда на несправедливый суд и чиновников…

- Добиваюсь присвоения статуса ветерана войны – труженика тыла четверть века! Наши бюрократы, никак не могут решить этот вопрос. Посылал запросы в сельсовет, военкомат на свою родину, в архивах ничего по моему военному детству не сохранилось. Обратился в суд. Судья Ленинградского суда мне отказала: «недостаточно оснований для подтверждения факта работы в годы войны». Ее интересовало, получал ли я, ребенок, деньги за работу художником. Да, зарплату не получал, но работал. В родной деревне из свидетелей никого в живых-то не осталось. Прислали оттуда отписку: «в 1945 году был учеником шестого класса». Обращался с апелляцией на вердикт суда первой инстанции в областной суд, бесполезно, оставили решение без изменений. Вот такой бюрократизм. Я считаю себя очень оскорбленным. Неужели не понимают, что мы дети войны лишились детства в тот день, когда началась война. Мы работали в колхозе наравне со взрослыми. За работу денег не получали... А ведь нас десятки тысяч человек и большинство – это труженики тыла, приравненные по статусу к ветеранам войны. Нам положено поощрение от государства. Это для нас серьезная выплата, для тех, кто детьми работал для фронта и внес свой вклад в разгром фашизма!