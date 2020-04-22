Устали ждать помощи от властей: калининградцы объявили на «Авито» сбор средств на ремонт утопающей дороги

Жители новой улицы поселка Партизанское Багратионовского района уже больше года не могут решить проблему с затоплением своей улицы. Конечно, улицей назвать постоянно утопающую в грязи колею, проложенную между шестью домами, назвать сложно, однако у нее даже есть вполне оптимистичное название – Солнечная.

Главе района Максиму Азову, по словам жителей Партизанского Владимира Чуприна и Александры Прониной, было направлено уже четыре письма с просьбой отсыпать улицу, но рабочие появились в населенном пункте лишь единожды.

- Они приехали, высыпали какие-то камни на дорогу, размазали слоем в 5 сантиметров и уехали отчитываться, - говорит Чуприн. – После того, как машина пару раз там проехала, все стало по-старому. Сначала я письма писал, а потом еще соседку попросил, чтобы она и от своего имени заявление в администрацию отправила, чтобы там видели, что не одному мне это нужно.

Соседка решила не только направить очередную бумажку, но и оставила необычное объявление на «Авито» под заголовком «Прошу помощи у народа», в котором она обратилась к калининградцам с просьбой посодействовать ей в отсыпке дороги к дому.

- Прошу помощи бесплатно, - написала она, - для отсыпки дороги нужны твердые предметы: шлакобетон, кирпич битый, асфальт, щебенка. Прошу помочь подсыпать дорогу, потому что ее сильно размыло. Администрация не может ничем нам помочь, обращались уже.

Тем не менее, власти, по словам Чуприна, на последнее письмо отреагировали, прислав шаблонный ответ за подписью главы района. "В весенне-летний период 2020 года в рамках текущего содержания дорог местного значения общего пользования подрядной организацией будут проведены работы по подсыпке и профилированию дороги с грунтовым покрытием по улице Солнечной в поселке Партизанское, - говорится в ответе. - Ориентировочный срок проведения работ – май-июнь 2020 года".

Несмотря на это сообщение, жители Партизанского свое объявление с «Авито» не снимают, так как предполагают, что после подсыпки машины снова начнут тонуть.

Напомним, это уже не первый случай, когда калининградцы пытаются решить вопрос с благоустройством самостоятельно. «Комсомолка» уже писала про жителя Светлогорска Василия Перебейноса, построившего дорогу с бетонным покрытием для себя и соседей; про ветерана-афганца Валерия Жданюка, в течение 10 лет выращивавшего сквер на улице Куйбышева, а также о волонтерах, восстанавливающих воинские захоронения без поддержки местных властей.