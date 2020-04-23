2020-04-23T01:16:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 23 апреля 2020: неожиданная вспышка

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 23 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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В общей сложности в Калининградской области на данный момент насчитывается 163 заболевших COVID-19.В общей сложности в Калининградской области на данный момент насчитывается 163 заболевших COVID-19.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 23 апреля 2020 года. Статистика по заболевшим коронавирусом, которая была обнародована в среду утром, ни радости, ни успокоения принести, конечно, не могла. Если в предыдущие дни число заразившихся в Калининградской области не превышало 12 человек в сутки (а во вторник и вовсе было 9), то в среду сразу 19. Удивительным образом это произошло сразу после виртуальной встречи губернатора Антона Алиханова с президентом России Владимиром Путиным и появившихся надежд на то, что режим самоизоляции скоро будет смягчен. Теперь такая надежда стала заметно слабее.

А теперь подробнее о последних случаях. Снова в числе тех, кто получил положительный тест на COVID-19, есть дети - три человека. Что касается причин госпитализации, то, как сообщили в оперативном штабе, 9 случаев были выявлены при обследовании по контакту с ранее заболевшими, еще 9 человек обратились за медицинской помощью в связи с симптомами ОРВИ - повышением температуры, появлением болей в горле и затрудненного дыхания. У одного человека диагностирован коронавирус на фоне пневмонии.

В общей сложности в Калининградской области на данный момент насчитывается 163 заболевших COVID-19, один пациент скончался, 45 человек выздоровели и выписаны из больницы. Под медицинским наблюдением остаются 1 236 человек, в том числе 75 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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