2020-04-23T14:25:21+03:00
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«Чаевых дают мало, но я не обижаюсь»: участник шоу «Голос» устроился курьером и возит еду по Калининграду

Илья Хвостов признается, что творчество бросать не собирается и готовит онлайн-концерт
Александр КАТЕРУША
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Илья Хвостов не теряет присутствия духа и уверен, что трудности скоро закончатся.Илья Хвостов не теряет присутствия духа и уверен, что трудности скоро закончатся.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский музыкант, лидер группы «Мысли вслух» и участник шоу «Голос» Илья Хвостов, как и все мы вынужденно оказался на самоизоляции. Честно и безвылазно просидел дома три недели, а потом не выдержал. Да и денег такой карантин, понятно, не приносил. Ведь концерты и корпоративы остались в прошлом.

- Я устал от неопределенности. В жизни я привык быть в движении, ездить, решать какие-то вопросы, общаться с людьми. А тут всего этого лишился. Я решил быть полезным обществу и устроился работать курьером. Не нашел другого способа заработать, не выходя из квартиры, - рассказывает «Комсомолке» музыкант.

Илья на своей машине теперь развозит по городу разнообразную еду - от булочек с корицей и пиццы до горячих блюд. Говорит, много заказов и на полуфабрикаты. В день случается по 10-20 выездов. Настоящий бум был на Пасху.

- Мне нравится работа, наша команда, - признается Илья. - Это хороший вариант! Я так и представлял работу курьера. Да, чаевые сейчас оставляют далеко не все. У людей меньше денег, да и большинство оплачивают по безналу. Я не обижаюсь. Я вообще не обидчивый.

Музыкант признается, что мотаться по всем районам Калининграда с утра до вечера довольно непросто. Плюс не забываем, что живем мы в условиях пандемии, и курьеры постоянно рискуют подхватить COVID-19. Впрочем, все меры предосторожности соблюдены: доставка бесконтактная (до порога), обязательно маска, перчатки и антисептики.

От творчества наш герой отказываться не стал. Просто на него осталось не так много времени.

- Я продолжаю писать музыку дома по выходным, когда есть свободное время. Зато от гитары теперь я получаю особенное удовольствие. Есть черновики, к которым давно не прикасался, а сейчас самый подходящий момент, - говорит музыкант.

В планах у Ильи организовать онлайн-концерт. Поклонники услышат хиты и новые песни уже в начале мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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