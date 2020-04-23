Виталий Макаров подался в таксисты, звезда шоу «Голос» - в курьеры: чем занимаются калининградцы, потерявшие работу из-за коронавируса

О том, что калининградцы из-за режима самоизоляции начали стремительно терять работу, еще 6 апреля скромно сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер. Но тогда она упомянула про 300 человек, зарегистрированных за неделю. Через пару недель губернатор Антон Алиханов назвал новые цифры. По его словам, на биржу труда в регионе ежедневно встает 600 человек. Работу начали терять не только те, кто был занят в сфере обслуживания туристов, не только бармены, организаторы праздников и сотрудники кинотеатров, сокращения коснулись многих офисов, фирм, частных и государственных предприятий.

ИЗ ВЕДУЩИХ В ТАКСИСТЫ

В социальных сетях заговорили о возвращении в 90-е и о том, что в некоторых семьях единственными источниками средств к существованию снова становятся пенсии родителей и пособия по безработице. Интересно, что без работы оказались и некоторые медийные личности. Так, бывший телеведущий Виталий Макаров сообщил на своей странице в фейсбуке, что теперь таксует. Он опубликовал видеообращение к своим подписчикам, в котором объяснил причины переквалификации:

- В это непростое время я решил, что лучше я буду работать, чем сидеть дома, - сообщил Виталий Макаров, скрывая свое лицо под медицинской маской. - Так как вариантов немного, то уже несколько дней я помогаю людям перемещаться по городу. Считаю, что это абсолютно не зазорно, а сейчас это даже очень нужная работа. Дорогие друзья, если вам нужна моя помощь, если вам нужен хороший автомобиль и интересный собеседник, то вы знаете, куда обратиться. Не болейте, берегите себя и помните, что ждать помощи нам не от кого. Мы только сами можем себя спасти.

К своему сообщению он прикрепил личный номер телефона и написал: «Если я сбросил звонок, значит, я кого-то везу, но обязательно перезвоню».

К слову, Виталий получил немало слов поддержки. Если выбрать общий комментарий, выражающий отношение к его поступку, то им могут стать слова одной из подписчиц: «Настоящий мужчина! Не ноет, а действует».

Похожим образом переориентировался и участник шоу «Голос» на Первом канале Илья Хвостов. Основной заработок у него был на корпоративах, сейчас их нет. Пришлось устроиться курьером по доставке еды.

- Я устал от неопределенности. В жизни я привык быть в движении, ездить, решать какие-то вопросы, общаться с людьми. А тут всего этого лишился. Я решил быть полезным обществу и устроился работать курьером. Не нашел другого способа заработать, не выходя из квартиры, - рассказывает «Комсомолке» музыкант.

Илья Хвостов теперь работает курьером.Фото: Александр КАТЕРУША

«АПРЕЛЬ ДО КОРОНАВИРУСА – ЭТО МИНИМУМ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Мы помним, что в первую очередь от пандемии коронавируса пострадали туроператоры и те, кто работают с туристами напрямую: гиды, экскурсоводы, владельцы частных музеев, авиаперевозчики. Несмотря на то, что говорить о своих проблемах многие из них отказываются, «Комсомолке» удалось побеседовать с двумя представителями туротрасли.

Экскурсовод Евгений Мосиенко, занимающийся разработкой как обычных туров, так и авторских (по индустриальному наследию Восточной Пруссии) рассказал, что сейчас еще не смог придумать, чем займется, если вдруг карантин продлится еще пару месяцев.

- Моих накоплений в лучшем случае хватит на месяц еще, - говорит Евгений. – В принципе, я сейчас успел только подать заявление в центр занятости, но одобрения пока не получил. Так как сбережения подходят к концу, а у меня съемное жилье и собака, я резко сократил расходы. Деньги в последнее время тратил только на еду, а также купил две недорогие книги, чтобы уж совсем не расстраиваться. Пишу статьи. Но это, скорее, для будущей работы.

По словам Евгения, менять сферу деятельности он будет лишь в крайнем случае, так как специально для нее он сознательно прошел несколько платных обучений (последнее – в Вильнюсе).

- В прошлом апреле я уже вовсю работал, - вспоминает он. – Средний заработок за этот месяц составлял примерно 40 тысяч рублей чистыми деньгами. В этом году дела должны были пойти еще лучше, так как была уже масса бронирований и заявок. Но все слетело. Сейчас либо что-то виртуально буду делать за донаты, либо еще не придумал…

Конек Евгения Мосиенко - авторские экскурсии.Фото: Facebook

ЭКСПЕРИМЕНТ С ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯМИ

Экскурсии за виртуальные пожертвования собираются проводить и участники проекта «Хобби Тур». Об этом рассказала его руководитель Виктория Корнева.

- Пока что мы в экспериментальном режиме их проводим, бесплатно, - говорит Корнева. – Где-то 20 дней уже длится этот опыт, и для эфиров мы задействуем всех участников нашего проекта, это 34 экскурсовода. Мы решили, что раз пока сидим без работы, то можем заняться тренировками, оттачиванием новых навыков.

- А вообще на этом можно заработать?

- Мы будем пробовать. Знаю, что в некоторых регионах и странах это уже распространено. Иностранцы, например, иногда готовы платить 10 долларов за онлайн экскурсию. Однако успешному экскурсоводу нужна особая подача предмета, харизма и артистизм. Только тогда это можно продать.

По словам Виктории Корневой, работают в «Хобби Туре», в основном женщины пенсионного или предпенсионного возраста, и каждый день они проводят 2 эфира: первый, получасовой, в 10 утра, а второй, часовой, - в 12:00.

- Ваши экскурсоводы сколько времени еще могут сидеть без заработков?

- Морально мы готовы к такому режиму до 1 июня, - отвечает Корнева. – Однако надо понимать, что мы уже пропускаем самый туристический сенокос – это май. Для нашей отрасли май – это суперприбыльный месяц. Его, наверное, можно сравнить с новогодними праздниками в сфере продаж. Наш средний экскурсовод, не сильно напрягаясь, мог получить чистую прибыль в 20 тысяч рублей за 10 дней. А вообще при средней нагрузке это 3 тысячи рублей в сутки.

- А если режим самоизоляции не отменят?

- Тогда наши экскурсоводы разойдутся по своим делам. У кого-то есть пенсия, кто-то на дачу поедет, кто-то уйдет в найм. Есть у нас и люди, которые языками владеют. Им, я думаю, будет чуть проще, будут репетиторством заниматься. Меня эта история меньше коснется, так как у меня остается свой небольшой бизнес, я занимаюсь видео-продакшеном. Пока у меня есть еще несколько заказов, а также нужно заканчивать грантовые проекты.

САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ В ДЕРЕВНЕ

Из-за наступающего кризиса в СМИ и в соцсетях заговорили и о возможном возвращении горожан в сельскую местность, так как на земле будет куда легче выжить при потере работы.

Калининградка Ксения Семенова вместе с мужем Анатолием домик в деревне приобрела еще до того, как это стало мейнстримом, но и она говорит, что заработки ее семьи за последний месяц сильно упали.

- Мы и без кризиса небогато жили, - говорит Ксения. - Экономим жестко. Снимали квартиру в Краснознаменске за 5-6 тысяч ежемесячно, потому что в доме у нас жить еще нельзя. Но сейчас мы отказываемся от этой квартиры и переезжаем в деревню окончательно. Пока что мы сажаем картошку, растим овец. Как нам еще выкручиваться? – невесело добавляет Ксения.

- А каких заработков семья уже лишилась, если не секрет?

- У меня муж водитель скорой, из-за пандемии обещали какие-то доплаты медперсоналу. Так вот, никаких доплат пока нет и не предвидится. Вторая работа у Толика в Калининграде, археологическая, сейчас все проекты встали. Он около 18-20 тысяч в месяц за них получал. Получается, до этого вируса муж сутки через трое на скорой работал, двое суток в Калининграде, а один день был на хозяйстве. Сейчас осталась только работа на скорой. Моя торговля разносолами, естественно, тоже встала, поскольку у людей денег нет. Это еще минус 10-15 тысяч ежемесячно.

- А разве разносолы сейчас не берут?

- Нет. Не до патиссонов сейчас людям. И я их понимаю, - отвечает Ксения. - У нас помимо текущих расходов у мужа еще старые кредиты и двое детей от первого брака, так что, если серьезно, то очень напряжно сейчас.

- А приусадебное хозяйство хоть немного окупается?

- Хватает заплатить налоги за землю, и мы не покупаем овощи. Это огород. Бараны пока не окупаются, только требуют вложений.

- Есть такая теория, что после коронавируса примерно два миллиона россиян вернутся в сельскую местность. Как думаешь, это реально?

- В Калининградской области – нет. У нас нет свободной земли, очень высокие налоги, животноводство развивать практически нереально из-за "отрезанности" области от остальной России. При этом, в регионе фермерского мяса нет, овощей тоже не хватает. Фермерские продукты – это капля в море. Чтобы фермеры обеспечили едой область, в каждом поселке должен быть хотя бы один фермер. У нас хорошо, если по два-три на район есть.

Уже сейчас можно сказать, что режим самоизоляции обрушил экономику региона, и восстанавливаться она будет с большим трудом. Судя по комментариям в соцсетях, сегодня без работы оказываются:

юристы;

таксисты, работающие на агрегаторы;

парикмахеры;

детские психологи и репетиторы;

фитнес-тренеры;

работники общепита и сферы продаж;

директора по развитию предприятий;

продавцы-консультанты…

И этот список можно продолжать.