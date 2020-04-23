«Педаль скрипит, но мы не сдаемся!»: как в Калининграде солисты и музыканты репетируют в режиме самоизоляции

Мои добрые друзья – солистка филармония Светлана Полевая и контрабасист Олег Янкелевич поделились видео, как их дружная семья, включая дочь Алису и кошку Рыжулю, репетируют в режиме самоизоляции.

- Вот у вас, журналистов, обязательные онлайн-планерки, а у нас – видеоотчеты о домашних «тренировках», - пояснил творческий дуэт появление этого «короткометражного фильма». (Обязательно обратите внимание на красный фартук Светланы Полевой! Его вполне можно считать символом самоизоляции всех женщин. Всех тех, кто, работая из дома с максимальной отдачей, успевает варить щи-борщи и помогать детям в дистанте.)

В Калининградской областной филармонии подтвердили «Комсомолке», что солисты и музыканты время даром не теряют, учат новый материал, готовятся к возвращению к привычным условиям жизни и творчества.

- Все стараются беречь себя, своих близких, свое здоровье, и каждый сотрудник филармонии продолжает работать по намеченному плану, - прокомментировала работу коллектива заместитель директора Людмила Кожемякина. – С нетерпением ждем новых встреч со зрителями!

И полетели в редакцию «Комсомолки» видеодоказательста того, как коллектив феерично трудится… Жаль, все «короткометражки» не можем показать. Но самое яркое смотрите в нашей подборке.

- На моем инструменте часть струн порвались, педаль скрипит, но мы не сдаемся! – такими словами сопроводила свой отчет о работе пианистка Анна Ушакова.

Точно сказано!

Смотрим, слушаем, наслаждаемся…