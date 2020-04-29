В Калининграде принудительно поместили в больницу женщину с коронавирусом

В Калининграде принудительно госпитализировали женщину, у которой выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

С иском в суд обратилось региональное управление Роспотребнадзора. В обоснование требований было указано, что у женщины выявили коронавирусную инфекцию, однако она проигнорировала неоднократные требования о госпитализации. В ведомстве посчитали, что уклонение от госпитализации влечет риск распространения инфекционного заболевания среди жителей Калининградской области.

На суде прокурор заявил, что необходимо удовлетворить требование Роспотребнадзора.

Суд пришел к выводу, что лечение горожанки возможно только в условиях стационара, а оставление ее без медицинской помощи влечет реальную угрозу ее жизни и проживающих с ней членов семьи. И удовлетворил требование Роспотребнадзора о госпитализации в недобровольном порядке в больницу.

Напомним, в регионе уже выявлено 236 случаев коронавирусной инфекции, три человека скончались.