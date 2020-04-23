Во что превратилось Нижнее озеро в Калининграде: «КП» оценила результаты трехлетней реконструкции

В начале мая этого года заканчивается реконструкция набережной Нижнего озера. Фактически работы на второй очереди уже завершены, однако, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Калининграда, подрядчик все еще устраняет недоделки, на которые ему указали представители городской администрации.

Вот так причал выглядел на эскизе.Фото: Институт «Стрелка»

ПОЧТИ 100 МИЛЛИОНОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Напомним, в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» уже был выполнен объект, которым горожане оказались довольны – это улица Профессора Баранова. В том случае реальность оказалась очень близка к тому, что обещали в своих концепциях архитекторы. Корреспондент «Комсомолки» решил проверить совпадает ли ожидание с реальностью в случае Нижнего озера, на что стала похожа эта знаковая для Калининграда зона отдыха, есть ли там недоделки, и можно ли их исправить.

Напомним, работы на объекте проводит компания «ЭнергоЦентр», выигравшая контракт в 96 миллионов рублей. Она должна была сдать объект еще до 30 октября прошлого года, но к тому времени подрядчик не успел сделать дорожки, подпорные стенки со стороны Дома Советов и в районе дома № 25 на Клинической, установить опоры освещения и соорудить смотровые площадки… К тому же, в августе под променадом нашли еще и останки нескольких солдат вермахта. Той же осенью мэр города Алексей Силанов заявил, что срывающая сроки компания получит штраф.

"Озеленение" подпорной стенки со стороны Дома Советов. Сравните его с тем, что было в концепции.Фото: Иван МАРКОВ

КОНФЛИКТ СТРОИТЕЛЕЙ С АРХИТЕКТОРАМИ

Итак, на конец апреля покрытие тротуаров уже заменено. Наверняка это уже ощутили мамы с колясками и велосипедисты – под колесами практически не стучит и не дребезжит. Обычный пешеход, ни разу не кативший перед собой коляску со спящим ребенком, вряд ли поймет, в чем прелесть ровного асфальтового и бетонного покрытия на Нижнем озере. Особенно если он не катил ее по разбитому променаду до ремонта. Разница есть.

Обзорная площадка со стороны магазина антикварной мебели. Из щелей растет трава.Фото: Иван МАРКОВ

Однако с пешеходными дорожками произошла странная вещь. Архитекторы московского консалтингового бюро «Стрелка», разрабатывавшие проект реконструкции набережной, настаивали на том, чтобы тротуары были бетонными, однако первая очередь была сдана с асфальтом вместо бетона. То же самое случилось и с откосами набережных. В первоначальной концепции они были естественно зеленые, что позволяло бы сидеть на траве. Но в 2017 году в рамках капитального ремонта откосы криво заложили бетонной газонной решеткой, применяемой обычно на автомобильных парковках. Увидевшие это безобразие архитекторы рекомендовали закрыть их дерном, но исправлений сделано не было. Из-за этих и ряда других приспособлений проекта к «калининградским реалиям» московские проектировщики отказались от роли кураторов. Как сообщили «Комсомолке» в КБ «Стрелка», сопровождение объекта закончилось еще 31 декабря 2018 года.

Подпорная стена у парковки рядом с роддомом № 1. Часть стенки выправили, остальное продолжает заваливаться.Фото: Иван МАРКОВ

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

При переходе ко второй очереди новый подрядчик решил обратиться к проекту-первоисточнику, однако также сделал это по-своему. Компания «ЭнергоЦентр» принялась бетонировать тротуары, изредка вкрапляя в них асфальтовые участки. В итоге, променад получил два оттенка серого покрытия. На этом дело не кончилось.

Вместо перил из нержавейки вполне можно было поставить что-то матовое и менее блестящее.Фото: Иван МАРКОВ

Калининградцы наверняка помнят, как перекладывалась брусчатка на улице Пролетарской в районе литовского консульства. Там работали несколько бригад, и каждая делала свой каменный узор: одна укладывала булыжник ровными параллельными рядами, вторая – веером, а третья – по диагонали. Такое ощущение, что с бетонным покрытием тротуаров на Нижнем озере также работали три разных бригады: одна аккуратно размазывала цемент по поверхности, вторая решила добавить рубчик, а третья будто бы вылила жидкий раствор на землю и дала ему растечься без человеческой помощи.

Покрытие площадки с тренажерами должно было быть резиновым. А стало из дешевой бетонной плитки.Фото: Иван МАРКОВ

Также подрядчик должен был восстановить либо реконструировать имеющиеся смотровые площадки, причалы и спуски. В итоге, у дома детского творчества действительно появился новый лодочный причал, который почему-то выглядит незаконченным. Во-первых, там не проведено укрепление склона, нет никакого дренажа, и теперь дожди будут регулярно заливать причал грязью; во-вторых, на ступенях бетонной лестницы зияют ямы (такое ощущение, что по свежезалитому бетону пробежала толпа, а подрядчик не стал это исправлять); в-третьих, сам причал не выглядит готовым к сдаче: потеки цемента, неровные края и торчащая арматура превращают его в полуфабрикат, который предстоит дорабатывать, видимо, уже коммунальщикам.

Причал со стороны дома детского творчества выглядит полуфабрикатом.Фото: Иван МАРКОВ

Упомянутое отсутствие дренажа на причале – не единственный такой случай. Дренаж не сделан вообще нигде. Учитывая рельеф территории и дождливый калининградский климат, можно уже в скором времени ожидать размытия склонов. Собственно, местами эрозия заметна уже сейчас. К слову, еще во время авторского надзора архитекторы рекомендовали сделать дренаж вдоль бордюров дорожек, чтобы вода впитывалась в почву постепенно. Это не было сделано.

Вдоль дорожек нет дренажа, из-за чего, скорее всего, дождями размоет склоны. Фонари также не соответствуют тем, что были заявлены в концепции.Фото: Иван МАРКОВ

Если говорить о смотровых площадках, то некоторые из них рабочие вообще не трогали, оставив осыпающийся бетон и старые надписи вандалов, а некоторые реконструировали частично. Например, у подножия многоуровневой парковки в районе роддома № 1 часть старой подпорной стены из булыжника продолжает заваливаться, а другую часть рабочие попытались выправить. Смотровая площадка у магазина антикварной мебели в районе дома № 25 на Клинической также реконструирована наполовину, и из щелей и перепадов старого променада лезут пучки травы.

К некоторым смотровым площадкам подрядчик вообще не прикасался.Фото: Иван МАРКОВ

УДЕШЕВЛЕНИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Одна из главных претензий тех, кто сравнит слайды архитекторов «Стрелки» с результатами работ, будет, наверное, к подпорной стенке со стороны Дома Советов. В проекте она утопает в зелени, а перед ней расположен еще один причал для лодок с деревянным покрытием. В реальности же бетонную стену прикрывает несколько прутиков с плющом, а у причала всего один деревянный элемент – непосредственно пристань. Все остальное – асфальт, бетон и булыжник. Присаживаться тут не очень хочется. Что же касается озеленения, то концепция предполагала высадку более 30 новых деревьев вдоль улиц Пролетарской и Сергеева, а со стороны улицы Шевченко предлагалась высадка кустарника, чтобы создать буфер для пешеходов. Эти решения также остались лишь на бумаге.

Бетонная лестница вся в ямах.Фото: Иван МАРКОВ

Есть еще несколько бросающихся в глаза дешевых решений. Подрядчик поставил перила из нержавейки, идущие вдоль пешеходных спусков со стороны улицы Черняховского. В парковой зоне они смотрятся примерно так же, как блестящая алюминиевая банка из-под пива в зеленой траве. Вероятно, стоило подобрать нечто более гармоничное. Например, точно такие же перила, но покрашенные матовой краской. Второе – это покрытие из бетонной плитки на площадке с тренажерами. Оно должно было быть резиновым, как и на других городских спортивных и игровых площадках, но выбор был сделан в пользу удешевления. Кроме того, не соответствуют первоначальной концепции скамьи, урны и фонари.

На этих склонах должен был быть газон. Но на него уложили бетонную решетку, применяемую на автомобильных парковках и для укрепления склонов в основании мостов.Фото: Иван МАРКОВ

А вот так выглядит это все на эскизе.Фото: Иван МАРКОВ

Нижний пруд должен был стать знаковой территорией с уникальными сменяющимися видами, притягивающей и жителей города, и туристов. Но что, в итоге, получил Калининград после нескольких лет реконструкции? Обычный локальный водоем, через берег которого можно срезать дорогу по пути на работу или в магазин и, возможно, посидеть в тени оставшихся деревьев. Безусловно, сеть дорожек и лестниц нужна горожанам, но у реконструкции променада Нижнего озера были другие цели – создать место разнообразных зон отдыха, куда потянутся калининградцы. Они, к сожалению, не были достигнуты.

Таков грустный итог.