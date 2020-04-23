2020-04-23T18:13:16+03:00
Общество

Во что превратилось Нижнее озеро в Калининграде: «КП» оценила результаты трехлетней реконструкции

Увы, авторский надзор архитекторов за реконструкцией променада не велся с конца 2018-го... [фото]
Иван МАРКОВ
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Вид на озеро со стороны Дома Советов. Причал должен был быть полностью деревянным, чтобы на ступеньках было комфортно сидеть.Вид на озеро со стороны Дома Советов. Причал должен был быть полностью деревянным, чтобы на ступеньках было комфортно сидеть.Фото: Иван МАРКОВ
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В начале мая этого года заканчивается реконструкция набережной Нижнего озера. Фактически работы на второй очереди уже завершены, однако, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Калининграда, подрядчик все еще устраняет недоделки, на которые ему указали представители городской администрации.

Вот так причал выглядел на эскизе. Фото: Институт «Стрелка»

Вот так причал выглядел на эскизе.Фото: Институт «Стрелка»

ПОЧТИ 100 МИЛЛИОНОВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Напомним, в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» уже был выполнен объект, которым горожане оказались довольны – это улица Профессора Баранова. В том случае реальность оказалась очень близка к тому, что обещали в своих концепциях архитекторы. Корреспондент «Комсомолки» решил проверить совпадает ли ожидание с реальностью в случае Нижнего озера, на что стала похожа эта знаковая для Калининграда зона отдыха, есть ли там недоделки, и можно ли их исправить.

Напомним, работы на объекте проводит компания «ЭнергоЦентр», выигравшая контракт в 96 миллионов рублей. Она должна была сдать объект еще до 30 октября прошлого года, но к тому времени подрядчик не успел сделать дорожки, подпорные стенки со стороны Дома Советов и в районе дома № 25 на Клинической, установить опоры освещения и соорудить смотровые площадки… К тому же, в августе под променадом нашли еще и останки нескольких солдат вермахта. Той же осенью мэр города Алексей Силанов заявил, что срывающая сроки компания получит штраф.

"Озеленение" подпорной стенки со стороны Дома Советов. Сравните его с тем, что было в концепции. Фото: Иван МАРКОВ

"Озеленение" подпорной стенки со стороны Дома Советов. Сравните его с тем, что было в концепции.Фото: Иван МАРКОВ

КОНФЛИКТ СТРОИТЕЛЕЙ С АРХИТЕКТОРАМИ

Итак, на конец апреля покрытие тротуаров уже заменено. Наверняка это уже ощутили мамы с колясками и велосипедисты – под колесами практически не стучит и не дребезжит. Обычный пешеход, ни разу не кативший перед собой коляску со спящим ребенком, вряд ли поймет, в чем прелесть ровного асфальтового и бетонного покрытия на Нижнем озере. Особенно если он не катил ее по разбитому променаду до ремонта. Разница есть.

Обзорная площадка со стороны магазина антикварной мебели. Из щелей растет трава. Фото: Иван МАРКОВ

Обзорная площадка со стороны магазина антикварной мебели. Из щелей растет трава.Фото: Иван МАРКОВ

Однако с пешеходными дорожками произошла странная вещь. Архитекторы московского консалтингового бюро «Стрелка», разрабатывавшие проект реконструкции набережной, настаивали на том, чтобы тротуары были бетонными, однако первая очередь была сдана с асфальтом вместо бетона. То же самое случилось и с откосами набережных. В первоначальной концепции они были естественно зеленые, что позволяло бы сидеть на траве. Но в 2017 году в рамках капитального ремонта откосы криво заложили бетонной газонной решеткой, применяемой обычно на автомобильных парковках. Увидевшие это безобразие архитекторы рекомендовали закрыть их дерном, но исправлений сделано не было. Из-за этих и ряда других приспособлений проекта к «калининградским реалиям» московские проектировщики отказались от роли кураторов. Как сообщили «Комсомолке» в КБ «Стрелка», сопровождение объекта закончилось еще 31 декабря 2018 года.

Подпорная стена у парковки рядом с роддомом № 1. Часть стенки выправили, остальное продолжает заваливаться. Фото: Иван МАРКОВ

Подпорная стена у парковки рядом с роддомом № 1. Часть стенки выправили, остальное продолжает заваливаться.Фото: Иван МАРКОВ

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

При переходе ко второй очереди новый подрядчик решил обратиться к проекту-первоисточнику, однако также сделал это по-своему. Компания «ЭнергоЦентр» принялась бетонировать тротуары, изредка вкрапляя в них асфальтовые участки. В итоге, променад получил два оттенка серого покрытия. На этом дело не кончилось.

Вместо перил из нержавейки вполне можно было поставить что-то матовое и менее блестящее. Фото: Иван МАРКОВ

Вместо перил из нержавейки вполне можно было поставить что-то матовое и менее блестящее.Фото: Иван МАРКОВ

Калининградцы наверняка помнят, как перекладывалась брусчатка на улице Пролетарской в районе литовского консульства. Там работали несколько бригад, и каждая делала свой каменный узор: одна укладывала булыжник ровными параллельными рядами, вторая – веером, а третья – по диагонали. Такое ощущение, что с бетонным покрытием тротуаров на Нижнем озере также работали три разных бригады: одна аккуратно размазывала цемент по поверхности, вторая решила добавить рубчик, а третья будто бы вылила жидкий раствор на землю и дала ему растечься без человеческой помощи.

Покрытие площадки с тренажерами должно было быть резиновым. А стало из дешевой бетонной плитки. Фото: Иван МАРКОВ

Покрытие площадки с тренажерами должно было быть резиновым. А стало из дешевой бетонной плитки.Фото: Иван МАРКОВ

Также подрядчик должен был восстановить либо реконструировать имеющиеся смотровые площадки, причалы и спуски. В итоге, у дома детского творчества действительно появился новый лодочный причал, который почему-то выглядит незаконченным. Во-первых, там не проведено укрепление склона, нет никакого дренажа, и теперь дожди будут регулярно заливать причал грязью; во-вторых, на ступенях бетонной лестницы зияют ямы (такое ощущение, что по свежезалитому бетону пробежала толпа, а подрядчик не стал это исправлять); в-третьих, сам причал не выглядит готовым к сдаче: потеки цемента, неровные края и торчащая арматура превращают его в полуфабрикат, который предстоит дорабатывать, видимо, уже коммунальщикам.

Причал со стороны дома детского творчества выглядит полуфабрикатом. Фото: Иван МАРКОВ

Причал со стороны дома детского творчества выглядит полуфабрикатом.Фото: Иван МАРКОВ

Упомянутое отсутствие дренажа на причале – не единственный такой случай. Дренаж не сделан вообще нигде. Учитывая рельеф территории и дождливый калининградский климат, можно уже в скором времени ожидать размытия склонов. Собственно, местами эрозия заметна уже сейчас. К слову, еще во время авторского надзора архитекторы рекомендовали сделать дренаж вдоль бордюров дорожек, чтобы вода впитывалась в почву постепенно. Это не было сделано.

Вдоль дорожек нет дренажа, из-за чего, скорее всего, дождями размоет склоны. Фонари также не соответствуют тем, что были заявлены в концепции. Фото: Иван МАРКОВ

Вдоль дорожек нет дренажа, из-за чего, скорее всего, дождями размоет склоны. Фонари также не соответствуют тем, что были заявлены в концепции.Фото: Иван МАРКОВ

Если говорить о смотровых площадках, то некоторые из них рабочие вообще не трогали, оставив осыпающийся бетон и старые надписи вандалов, а некоторые реконструировали частично. Например, у подножия многоуровневой парковки в районе роддома № 1 часть старой подпорной стены из булыжника продолжает заваливаться, а другую часть рабочие попытались выправить. Смотровая площадка у магазина антикварной мебели в районе дома № 25 на Клинической также реконструирована наполовину, и из щелей и перепадов старого променада лезут пучки травы.

К некоторым смотровым площадкам подрядчик вообще не прикасался. Фото: Иван МАРКОВ

К некоторым смотровым площадкам подрядчик вообще не прикасался.Фото: Иван МАРКОВ

УДЕШЕВЛЕНИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Одна из главных претензий тех, кто сравнит слайды архитекторов «Стрелки» с результатами работ, будет, наверное, к подпорной стенке со стороны Дома Советов. В проекте она утопает в зелени, а перед ней расположен еще один причал для лодок с деревянным покрытием. В реальности же бетонную стену прикрывает несколько прутиков с плющом, а у причала всего один деревянный элемент – непосредственно пристань. Все остальное – асфальт, бетон и булыжник. Присаживаться тут не очень хочется. Что же касается озеленения, то концепция предполагала высадку более 30 новых деревьев вдоль улиц Пролетарской и Сергеева, а со стороны улицы Шевченко предлагалась высадка кустарника, чтобы создать буфер для пешеходов. Эти решения также остались лишь на бумаге.

Бетонная лестница вся в ямах. Фото: Иван МАРКОВ

Бетонная лестница вся в ямах.Фото: Иван МАРКОВ

Есть еще несколько бросающихся в глаза дешевых решений. Подрядчик поставил перила из нержавейки, идущие вдоль пешеходных спусков со стороны улицы Черняховского. В парковой зоне они смотрятся примерно так же, как блестящая алюминиевая банка из-под пива в зеленой траве. Вероятно, стоило подобрать нечто более гармоничное. Например, точно такие же перила, но покрашенные матовой краской. Второе – это покрытие из бетонной плитки на площадке с тренажерами. Оно должно было быть резиновым, как и на других городских спортивных и игровых площадках, но выбор был сделан в пользу удешевления. Кроме того, не соответствуют первоначальной концепции скамьи, урны и фонари.

На этих склонах должен был быть газон. Но на него уложили бетонную решетку, применяемую на автомобильных парковках и для укрепления склонов в основании мостов. Фото: Иван МАРКОВ

На этих склонах должен был быть газон. Но на него уложили бетонную решетку, применяемую на автомобильных парковках и для укрепления склонов в основании мостов.Фото: Иван МАРКОВ

А вот так выглядит это все на эскизе. Фото: Иван МАРКОВ

А вот так выглядит это все на эскизе.Фото: Иван МАРКОВ

Нижний пруд должен был стать знаковой территорией с уникальными сменяющимися видами, притягивающей и жителей города, и туристов. Но что, в итоге, получил Калининград после нескольких лет реконструкции? Обычный локальный водоем, через берег которого можно срезать дорогу по пути на работу или в магазин и, возможно, посидеть в тени оставшихся деревьев. Безусловно, сеть дорожек и лестниц нужна горожанам, но у реконструкции променада Нижнего озера были другие цели – создать место разнообразных зон отдыха, куда потянутся калининградцы. Они, к сожалению, не были достигнуты.

Таков грустный итог.

Зона отдыха со стороны улицы Черняхоского. Фото: Иван МАРКОВ

Зона отдыха со стороны улицы Черняхоского.Фото: Иван МАРКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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