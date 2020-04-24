Коронавирус в Калининграде, последние новости на 24 апреля 2020: в областной больнице заразились врачи и пациенты

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 24 апреля 2020 года. В четверг в нашей области было зарегистрировано всего 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в среду было 12. Однако на брифинге, состоявшемся в тот же день, главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура дала понять, что расслабляться рано. Еженедельный прирост числа заболевших увеличивается почти на 10 процентов, это ниже, чем в среднем по России, но все равно приятного мало. Очередной очаг заболевания COVID-19 обнаружен в областной клинической больнице, где заразу подхватили шесть человек - и врачей, и пациентов.

- Безусловно, ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц эпидемия не закончится, - сказала журналистам Бабура. – Мы с вами еще долго будем вынуждены существовать в мире, где случаи заболевания коронавирусной инфекцией будут повторяться. Это продолжится до тех пор, пока не удастся создать достаточное количество вакцин и выработать популяционный иммунитет.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора, скоро в области заработает четвертый в области обсерватор - на базе санатория "Янтарный берег" в Светлогорске. Также Елена Бабура отметила, что в области значительно увеличилось количество тестов на коронавирус (тестированием занимается уже четыре лаборатории). В среднем сейчас их проводится 700 в день.

Напомним, в настоящее время в регионе зафиксирован 171 случай заражения (125 случаев в Калининграде), 48 человек выздоровели.