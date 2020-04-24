Евгений Гришковец: Мир как будто налетел на скалу и остановился в изумлении

Писатель Евгений Гришковец к самоизоляции отнесся со всей серьезностью: из дома вообще не выходит, друзей в гости не приглашает. Так и придумал проводить онлайн-трансляции на Youtube-канале, которые он устраивает, сидя дома. Подключиться к ужинам (а встречи Гришковец проводит за накрытым столом) может любой желающий. В меню - рассказы из жизни, тосты и байки, секреты и хитрости писательской работы.

Драматург рассказал «Комсомолке» о жизни в изоляции, крушении планов и дал совет, чем заняться всем нам дома. Так, чтобы и интересно, и полезно было.

О ВСТРЕЧАХ В ЭФИРЕ

- Евгений, как возникла идея онлайн-ужинов у вас дома, на которые может «прийти» каждый?

- Еще давно, когда я думал, а не открыть ли мне какое-то общепитовское заведение, я говорил, что в ресторанах и кафе, где висят телевизоры, нужно показывать не спорт, клипы или моду, а человека, который с аппетитом что-то ест. Если ты пришел в ресторан один, то вот, есть человек, с которым ты вместе трапезничаешь.

А тут сложилась так, что мы не можем встречаться, не можем ходить в гости, а выпить вина хочется. Один я выпивать не приучен. Мои домочадцы ничего алкогольного не пьют. Рестораны и кафе закрыты. Помню, была первая пятница самоизоляции, когда стало понятно, что у многих людей это такая пятница, когда они никуда не идут, причем не по своей воле. Впервые в жизни массово весь мир в пятницу никуда не пошел. И я решил пригласить людей в гости к себе. Так и сделал. Людям понравилось. Я провел уже шесть встреч. Люди ужинают не обязательно со мной вместе в режиме онлайн, кто-то пересматривает запись эфира. Потому что страна такая большая, что когда я в Калининграде ужинаю, на Камчатке люди только просыпаются.

В течение нескольких дней эти записи смотрит 40-50 тысяч человек. И как-то людей это поддерживает. Тут ведь задача простая – самому не потерять навыков общения с аудиторией и доставить радость зрителю.

- А ваши домашние что в этот момент делают? Их нет за столом.

- Техническую поддержку интернет-трансляции осуществляет старшая дочь Наташа, которая приехала из Москвы в марте и застряла в Калининграде к нашей общей радости. Жена – ассистент по еде и напиткам. Она мне их незаметно подает. Детям Саше и Маше (им 15 и 10 лет) скучно сидеть за столом больше часа. Они занимаются своими делами.

- После первой трансляции сколько человек вам позвонили и сказали, что вот этот ужин ваш – это новый моноспектакль?

- Такого не было. И я сам это так не воспринимаю. Спектакль – это произведение искусства, которое тщательно выверено и приводит к художественному впечатлению. Этот ужин – конечно, имитация общения, но все же это и есть простое человеческое общение. Во время спектакля у зрителей нет возможности отвлечься от происходящего. В этой же беседе можно совершенно спокойно отойти и вернуться, остановить, потом продолжить просмотр... Это приятное времяпрепровождение. Я не исполняю роль, как в театре. Здесь я это я: пьянеющий у себя на кухне. Я говорю ровно о том, о чем хочу говорить сейчас. А произведение искусства это исполнение того, что может быть написано десяток лет назад.

Зрители знают меня как артиста, но приходят ко мне как к частному лицу. И в этой частной жизни я ужинаю и выпиваю. В театре или в кино я никогда ничего не исполнял в состоянии опьянения или под действием каких-то лекарств, например, снотворного. На сцене не имею права на ошибку, не имею права забыть текст, изменить его, прерваться. Здесь я просто живу, но понимаю, что за мной наблюдает несколько тысяч человек.

Подключиться к ужинам (а встречи Гришковец проводит за накрытым столом) может любой желающий.Фото: Александр КАТЕРУША

- И все же от спектакля здесь есть подготовка и волнение перед началом.

- Ну, конечно. Без навыков общения с большим количеством людей такое сделать ни у кого не получится. И у меня первый раз было серьезное волнение. Я видел, что по ту сторону экрана находится 5 тысяч человек одновременно. При этом я не слышу их реакции. В театре намного легче: говоришь и слышишь смех, аплодисменты или мертвую тишину, когда зал замирает. Но, проведя несколько ужинов, я уже чувствую себя свободно и хорошо. Я распределил время – час с небольшим. Я всегда готовлюсь! Приблизительно продумываю композицию и тему. Могу сбиться с нее, потом вернуться и продолжить. Но каждый раз продумываю, о чем говорить. Важно, чтобы не было скучно. А если это и происходит весело, необходимо сообщать тем, кто ко мне пришел в онлайн, что я понимаю – в мире происходит совсем невеселая история. Многим сейчас очень плохо финансово, морально, психологически. Нужно сочувствовать людям и вызывать сочувствие к себе.

Люди понимают, в какой тяжелейшей ситуации оказались мои коллеги и я. Точно нам не разрешат работать до сентября! Футбольный матч можно провести без зрителей и провести трансляцию, а спектакль нельзя. Те концерты и спектакли, которые организуются онлайн, получаются плохо. Все-таки в них есть что-то недоделанное, ущербное. И это видно.

Мы, деятели театра, балета, оперы, сцены – не так многочисленны и у нас не такая большая аудитория. С ужасом понимаем, что работать сможем только с сентября. У многих к этому времени не останется вообще денег, они попадут в долговые обязательства. По нашей отрасли это ударит сильно и никто нам не поможет. С точки зрения нашего руководства мы не являемся жизненно необходимой отраслью.

- Если говорить об опасности коронавируса, то, кажется, вы сначала не относились к этому серьезно. Ездили в города, где отменили ваши концерты и спектакли, и по своей инициативе встречались со зрителями у театров. А потом вдруг приехали в очередной город, но встречу не провели. Осознали опасность?

- Признаться, и сейчас люди не так боятся заразиться, как боятся попасть в больницу, на жесткий карантин. В нашем обществе ощущается известная степень нетерпимости к людям, которые заразились коронавирусом. К ним отношение как к небрежным, безответственным людям. Точно так же, как люди отвратительно относились к тем, кто заболел СПИДом. И этого боятся.

Когда я приехал в Севастополь и Симферополь, уже принимались жесткие меры: отменяли рейсы, закрывали кафе и рестораны, перестали подтверждать бронь в отелях. В такой обстановке мне идти встречаться со зрителями было бы совсем безответственно. Действительно, пугает сама мысль о том, что какой-то человек пришел бы на встречу к театру, а потом бы выяснилось, что он болен. Ведь все люди, пришедшие на встречу со мной, оказались бы после этого под жестким карантином, а последствия могли быть и хуже. Этого невозможно себе простить.

- О своей семье вы почему-то не говорите.

- Да, это конечно было бы неприятно. Я бы очень переживал, если бы стал источником инфекции для своей семьи. Но моя семья это шесть человек. А быть причиной изоляции нескольких сотен людей это совсем непростительно.

ЗА ЗАБОР НЕ ВЫХОЖУ

- Прочитал о том, что писатели создали обращение с просьбой открыть книжные магазины в стране, несмотря на пандемию.

- Была петиция, подписанная читателями и издателями, о том, чтобы признать книжную индустрию пострадавшей. Книги не выходят, книжные магазины закрыты. Потом появилось письмо руководству страны, написанное в такой грубой и ультимативной форме, что оно не приведет к практическим результатам. Письмо обидное по форме и содержанию, но верное по сути. Я за то, чтобы книжные магазины были открыты. Они необходимы, многие не готовы читать электронные книги и тексты в интернете. При этом алкомаркеты открыты, а книжные закрыты. Винных и пивных магазинов гораздо больше чем книжных. Последних стало совсем немного и они расположены в торговых центрах, которые сейчас недоступны.

- Что для вас оказалось самым тяжелым в этой ситуации самоизоляции?

- Тяжело переживаю крушение планов. Я должен играть спектакли, которые перенесены на октябрь, ноябрь, декабрь и даже на январь. Это словно перенесенное время. А в мои творческие планы входило совершенно другое. Я хотел с конца сентября играть новую программу, решил выступить как эстрадный писатель-исполнитель. Исполнять произведения, которые я приготовил для литературного чтения, как Михаил Жванецкий, например, или как Ираклий Андроников.

- Прежде вы такого не делали. Что это будет?

- Само название не до конца сформулировано. Это будет называться монолог-концерт и это будет выступление у микрофона. За 20 лет я такого не делал, никогда не пробовал. А сейчас могу позволить. Потому что накопились такие литературные тексты, в основном смешные и острые, которые исполнять в рамках спектакля невозможно. А просто так давать читателям это я не хочу, потому что они прочитать не смогут так, как я исполню это с интонациями, с паузами и акцентами. Точно так же как тексты Жванецкого в книжке читать не получается. И никто не может исполнить песни Высоцкого или Окуджавы так, как это делали они сами.

- А бытовая изоляция вас пугает?

- Мы живем в Калининграде и у многих, в отличие от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, есть маленькие садики или участки. У меня есть сад, в который я могу выходить. Но за пределы своего участка я не выхожу. Если надо в аптеку, то едет моя жена. Поскольку я не вожу машину и, признаться, не очень хорошо знаю, что мне нужно в аптеке. А жена это делает очень предупредительно: перчатки, маска, антисептики.

- Кажется, для писателя мало что поменялось.

- Это действительно так. Я привык, что моя писательская работа – это работа дома. Поэтому я не испытываю больших переживаний по этому поводу.

Другое дело, что у меня нет замысла. А просто так садиться и писать ради того, чтобы просто писать, я не могу. Этого делать не стоит. Вот я и придумываю занятия типа онлайн-ужинов. Сейчас записываю аудиокнигу «Винни-Пух и все-все-все» с комментариями. Чтобы книгу в моем исполнении могли слушать и взрослые, и дети.

Писатель предполагает, что вернется к зрителям не раньше сентября.Фото: Александр КАТЕРУША

ВРЕМЯ ПЕРЕБРАТЬ АРХИВЫ

- Есть старая, но актуальная шутка. Люди говорят, что хотят жить вечно, при этом не знают, чем заняться сегодня вечером. А у нас-то теперь все вечера одинаковые. Невозможно же все время смотреть сериалы!

- Дни летят быстро, они однообразны и не заполнены общением с людьми. Есть ощущение, что мы сейчас проживаем не свое, а одолженное время. Это время когда-то придется отдавать. Надеюсь, отдавать придется скоро. Если не скоро, то долгов и дел накопится столько, что не хватит времени и сил.

Я перечитываю несколько текстов, которые читал давно, но 20 лет назад я их не очень понял. Сейчас понимаю больше.

И всем рекомендую попробовать писать. Причем самые простые вещи. У всех есть дома фотоальбомы, которые достались от родителей. Сами мы фотоальбомы уже не делали, потому что печатали фотографии пачками в 90-е и забирали их в бумажных конвертах. Их можно оформить в альбомы и попытаться вспомнить те дни, те события, и подписать эти фотографии. Потому что если сейчас этого не сделаете, то может быть, никогда не сделаете. Ваши внуки будут смотреть эти фотографии, не понимая, кто на них изображен, когда и где это было.

- Из некоронавирусных новостей вам что-то запомнилось? Такое ощущение, что кругом вирус, остальное не замечаем.

- В самом конце марта умер великий писатель-фронтовик Юрий Бондарев, написавший «Горячий снег» и «Батальоны просят огня». Ему было 96 лет. И похоронить его должны были со всеми военными почестями, это должно было стать важнейшим траурным событием этого года, тем более в преддверии 75-й годовщины Победы. Но прошло все совершенно незаметно.

А какие еще сейчас события… Все замерло. Мир как будто налетел на скалу и остановился в изумленном состоянии.

- Коронавирус когда-то отступит. Что в нашем мире изменится? Может, наконец, мы станем по-другому друг к другу относиться?

- Я очень надеюсь на то, что за время самоизоляции людям надоест компьютер и что они устанут от онлайн-жизни, что они захотят настоящего. Люди будут гораздо больше ценить рукопожатия и объятия, дружбу, возможность сходить в гости, поехать к морю или в аэропорт, возможность любоваться цветущей магнолией или ароматными яблоками в саду. В этом будет жизнь! И этого люди не забудут.