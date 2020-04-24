В Калининграде раскрыто убийство девушки, совершенное больше 20 лет назад

В июне 1998 года в Южном парке Калининграда было обнаружено тело девушки. В погибшей позже опознали 17-летнюю жительницу города Светлый. Как установили судебно-медицинские эксперты, ее изнасиловали и после этого задушили. По возбужденному уголовному делу тогда проходило несколько подозреваемых, однако все они оказались не причастны к совершению указанного преступления. В 2000 году предварительное следствие было приостановлено следственными органами облпрокуратуры в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Следственное управление СКР по Калининградской области уделяет повышенное внимание работе по раскрытию преступлений прошлых лет. В июне прошлого года там даже создали «профильное» отделение, в состав которого вошли опытнейшие следователи с богатой следственной практикой. Напасть на след преступника, кроме упорства правоохранителей, помогли и современные технологии. На молекулярно-генетическую судебную экспертизу были направлены смывы с биологическими выделениями, обнаруженными на теле убитой.

Как показало исследование, эти образцы совпали с генетическим профилем некого Юрия Савина, в 2016 году приговоренного Калининградским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство двух лиц с особой жестокостью и иные насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Кстати, 44-летний тогда мужчина также проживал в Светлом.

В декабре 2014-го светловчанин, только три года назад отбывший срок за убийство, поссорился с прохожим на улице Ботанической в Калининграде. И забил его насмерть. В январе 2015-го практически аналогичным способом лишил жизни своего приятеля в квартире одного из домов по улице Пролетарской. А в перерывах между этими убийствами декабрьским вечером 2014 года встретив на улице Салтыкова-Щедрина 10-летнюю девочку, силой отвел ее в безлюдное место и надругался над ребенком. Когда этого монстра, наконец, поймали, вердикт присяжных был единодушен: виновен и снисхождения не заслуживает.

Генетический профиль убийцы и насильника хранился в созданном в 2019 году едином ДНК-учете СКР. Полученный результат позволил возобновить следствие по делу 22-летней давности. Как выяснилось, уже 49-летний осужденный отбывает наказание в одной из вологодских исправительных колоний. «Пожизненника» этапировали в следственный изолятор УФСИН России по Калининградской области, но на допросе уголовник поначалу свою вину в расправе над светловчанкой категорически отрицал.

- Однако следователю удалось установить с подозреваемым психологический контакт, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко. – И мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, подтвердив показания в ходе их проверки на месте.

Выяснилось, что преступник познакомился со своей жертвой возле Южного вокзала и договорился с ней об оказании интимных услуг. А уже в парке жестоко расправился со случайной знакомой.

- Она оказала сопротивление, и мне пришлось применить силу, - просто объяснил мужчина.

14 апреля подследственному предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с иными насильственными действиями сексуального характера. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.