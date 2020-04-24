Толпы в парках, дезинфекция в подъездах и отопление в домах: о чем мэр Калининграда рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»

В Калининграде продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Многие жители города не работают, сидят дома, стало быть, и налоги в казну не поступают. Как сказал в эфире программы "Говорит Калининград" на радио "Комсомольская правда" глава города Алексей Силанов, это отразится на городском бюджете.

Мэр об уборке подъездов: Дезинфицирующие средства есть, нужен только контроль 00:00 00:00

- Мы анализируем всю эту ситуацию. Поступают обращения от предпринимателей в части переноса сроков арендных платежей. Несомненно, отразится и то, что часть предприятий не работают. Будут недопоступления доходной части бюджета. В зависимости от доходов, будут и расходы. И сокращение расходов будет, мы это понимаем. Мы сориентированы на то, чтобы обеспечить жизнеспособность наших ресурсноснабжающих организаций, обеспечить зарплату, оплату коммунальных платежей, подготовку городского хозяйства к зимнему периоду 2020-2021 года, - сказал мэр и отметил, что школы и детсады в городе продолжают строить, дорогие ремонтируют по плану.

ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

По словам Силанова, трудности испытывает городской общественный транспорт. Радиоведущие задали Алексею Силанову вопрос: «О новых трамвайных маршрутах на этот год придется забыть?».

- Да, несомненно, - ответил мэр. – Ситуация с транспортом достаточно сложная. Сегодня городское предприятие «КалининградГорТранс», да и частные перевозчики нуждаются в серьезной нашей поддержке. Если в обычной ситуации у нас ежедневная выручка на транспорте «КалининградГорТранса» составляла порядка 2 млн рублей в день, то сегодня она - 400-450 тысяч рублей в день. А в выходные – по 200-220 тысяч. Представьте себе, в какой финансово-экономической ситуации предприятие оказывается, потеряв выручку почти в 5 раз в день.

Глава города добавил, что в поддержке нуждаются и частные перевозчики.

Кстати, за перемещением горожан городские власти тоже следят и остаются недовольны результатом.

- Сегодня утром руководитель муниципального Управления по делам ГО и ЧС докладывал, каким образом они патрулировали улицы. Больше всего озабочены огромным количеством людей, которые находятся в Макс Ашманн парке, на Летнем озере, на других общественных территориях, несмотря на режим самоизоляции, - сказал Алексей Силанов. - Мамы с детьми приходят на Летнее озеро: срывается пленка, которая преграждает путь на детские площадки и дети активно там отдыхают.

ПРО ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОДЪЕЗДОВ

Сознательные же жители Калининграда не гуляют, а жалуются на управляющие компании города, которые не проводят дезинфекцию в подъездах домов. Жалобы на УК «Лучший дом» и ЖЭУ № 23 прозвучали в прямом эфире. Мэр напомнил о том, что из резервного фонда было выделено 4 млн рублей для приобретения дезинфицирующих средств. 2 миллиона ушли в «Чистоту» для уборки дорог и улиц, еще на 2 млн закупили более 44 тонн дезинфицирующих средств для управляющих компаний города.

- Сегодня раздача дезсредств завершается нашим Управлением по делам ГО и ЧС. Приобрели и раздали 44 тонны средств для обработки почтовых ящиков, перил в подъездах, кнопок домофонов, лифта, - сказал глава города. – Если у жителей будут и впредь какие-то замечания по поводу того, что уборка и обработка не проводится, мы готовы эти замечания рассматривать. Поручения даны и жилищным отделам, и комитету городского хозяйства. Дезсредства есть, нужен только контроль.

ПРО ОТОПЛЕНИЕ

Глава Калининграда сказал, что отопление в городе отключат только тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет превышать +8 градусов.

- Если брать структуру звонков, то 50 на 50. 50 процентов обратившихся просят выключить отопление, 50 процентов просят этого пока не делать, - говорит мэр. - С точки зрения нормативных требований, сегодня только третьи сутки, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов. За прошедшие сутки среднесуточная температура составила 10,5 градусов. Будем смотреть по ситуации. Если и дальше среднесуточная температура будет выше 8 градусов, то, конечно, будем принимать решение.

Алексей Силанов отметил, что 8-9-10 апреля среднесуточная температура составляла до 10,5-12 градусов, но потом резко опустилась до 5-6 градусов.

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