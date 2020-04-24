Обязательные маски, открытые магазины и 9 зараженных больниц: Антон Алиханов объявил о смене самоизоляции на самоорганизацию

В пятницу 24 апреля губернатор Антон Алиханов собрал журналистов на уже ставший традиционным брифинг во дворе правительства области. На этот раз губернатор не стал нагнетать и пугать население жуткой статистикой заразившихся и упрятанных в обсерваторы, а рассказал, где в регионе заражаются чаще всего, когда можно будет гулять без пропуска и сходить в парикмахерскую, и как власти защищают от коронавируса врачей и их семьи. «Комсомолка» подготовила основные тезисы главы региона.

О ПОСЛЕДНЕЙ СТАТИСТИКЕ

- У нас 189 зарегистрированных случаев за весь период, 49 человек выписано. Итого 140 пациентов находятся в лечебных учреждениях. 23 из них – это завезенные случаи. 121 – это контакты внутрисемейные. Остальные – другого происхождения, в том числе невыясненные.

Порядка 30% заболеваний, которые мы выявляем за последнюю неделю, – это бессимптомные течения болезни. Надеемся, эти люди будут быстрее выздоравливать и выписываться из больниц.

О ПОСЛАБЛЕНИЯХ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

- Мы приняли на оперативном штабе решение ввести в действие новый режим со среды, 29 апреля. Там много правил, к которым нужно будет подготовиться предпринимателям, поэтому режим вводится не с понедельника. То, что я говорю, будет утверждено в постановлении сегодня, а вступит в силу в среду, если не потребуются какие-то еще корректировки исходя из федеральных актов, которые могут быть изданы до 29 числа.

По словам Алиханова, со среды можно будет выходить на улицу без справок, но от граждан будут требовать соблюдения «обязательного масочного режима в местах массового скопления людей».

- То есть, на улицах можно без маски, а в магазинах и каких-то других закрытых помещениях маски обязательны. Сохраняется масочный и перчаточный режим для сотрудников и персонала, работающего в магазинах. Мы исходим из того, что справки не нужны, и, по сути, режим тотальной самоизоляции будет пересмотрен. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. Но мы исходим из того, что социальная дистанция и обязательность масочного режима – это некая замена меры, которая продолжит политику на сглаживание пика. Уже есть исследование, которое показывает, что ношение маски не всегда спасает, но существенно помогает сгладить заболеваемость.

ОБ ОТКРЫТИИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ

- Мы планируем 29 числа открыть все непродовольственные магазины, дать им возможность работать. С 4 мая планируем открыть парикмахерские и салоны красоты. Принцип будет следующий: то, чему работать не запрещено в постановлении, то разрешено. Но это не подразумевает маневра для всех. Мы исходим из того, что в постановлении будут правила санитарно-эпидемиологические, которые будут базироваться на рекомендациях главного санитарного врача РФ. Эти рекомендации сформулированы для каждого вида бизнеса. Они достаточно жесткие, но они будут обязательными. Общепит, спорт и все остальное запустится не ранее 1 июня. Но это не анонс того, что с 1 июня они откроются. Это просто заявление о том, что раньше 1 июня они не откроются. Когда откроются, сказать точно не могу. Все будет зависеть от ситуации.

Антон Алиханов встретился с журналистами возле здания правительства.Фото: Иван МАРКОВ

О ПРИМОРСКОЙ ЗОНЕ И ПАРКАХ

- Приморская зона также будет закрыта. Парки-скверы закрыты, детские и спортивные площадки – тоже в силу того, что коронавирус на поверхностях сохраняется и живет достаточно долго, до нескольких суток. Именно поэтому физическая активность как на открытом воздухе, так и в фитнес-центрах является наиболее опасной в плане распространения.

О ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

- Садики будут работать в том же режиме, что и сейчас, до 12 мая. Дежурные группы будут несколько усилены со следующей недели. Но с 12-го мая полностью все детские сады будут работать, а решать, водить ребенка в сад или нет, будут родители.

ПОСЛАБЛЕНИЯ МОГУТ ОТМЕНИТЬ

- Все те меры, о которых я сказал, могут быть отыграны обратно в случае, если мы увидим вдруг какую-то резкую вспышку. Если, например, несколько десятков человек заразится или учреждение какое-то. Это не сигнал к тому, что все хорошо. Это сигнал к тому, что мы должны возвращаться постепенно к нормальному функционированию экономики, но с новыми традициями нормального социального поведения. Главный посыл и задача этих ограничительных мероприятий в том, чтобы подготовить систему здравоохранения и сгладить пики по заболеваемости. Мы считаем, что эти задачи в очень большой степени достигнуты. Не могу сказать, что полностью, но пики мы сгладили, и система здравоохранения достаточно оперативно смогла подготовиться. Хотя мы не считаем, что она готова в идеальном формате сейчас, но осталось совсем чуть-чуть до финальных итоговых значений, к которым мы стремимся.

О НОВОМ ОБСЕРВАТОРЕ

- У нас три обсерватора работают: «Мечта», «Паруса надежды» и «Спутник». Они уже близки к заполнению. Еще одним обсерватором будет «Янтарный берег», мы договорились. С учетом того, что на этой неделе достаточно много людей, прилетающих из Санкт-Петербурга и Москвы, были отправлены на обсервацию, «Янтарный берег» нам необходим, чтобы справиться с тем потоком, который сейчас возникает. Но я думаю, что мы «Янтарным берегом» можем ограничиться. А когда и он подойдет к полному заполнению, людям ничего не будет оставаться, как брать билет и лететь обратно.

О ЗАРАЖЕНИИ МЕДПЕРСОНАЛА

- Что касается заболеваемости в больницах, то у нас в 9 учреждениях государственной системы были зафиксированы случаи заражения медицинского персонала. И врачи, и средний медицинский персонал. Официально очагами признавались вспышки в 4-й ЦГБ, в «Савулькина» (военный госпиталь - Ред.) и в областной клинической больнице. Там сейчас достаточно много, более двух десятков, заболевших. Это и врачи, и средний, и обеспечивающий персонал больницы. Три отделения из 41 в обсервации. Остальные оборудуются шлюзами, дабы исключить заражения между отделениями. Эта ситуация, к сожалению, нормальная, потому что больницы являются источниками повышенного риска заболеваемости как для пациентов, так и для врачей. В этой связи и ограничена плановая работа с больными.

О ГОСТИНИЦАХ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

- Мы на этой неделе начали размещать медицинский персонал, который занят на лечении ковидовских больных. Размещаем их в гостиницах, обеспечиваем трехразовым горячим питанием и занимаемся доставкой врачей от отелей до места работы. По состоянию на вчера таких врачей и среднего медицинского персонала было всего 20, сейчас заявка уже на 134 человека. Мы их всех готовы перевести в этот режим с учетом того, что у них повышенный риск заболеть и заразить своих членов семьи.

О СМЕНАХ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Все социальные учреждения, в которых находятся люди из группы риска (пожилые люди, инвалиды и так далее), переходят на новый режим работы:

- После случая в «Теплом доме» в Черняховске (социальное учреждение, где заразились несколько человек - Ред.) мы приняли решение, что бригады работают в двухнедельном режиме. То есть две недели сотрудники учреждения находятся в нем без права его покидать. Они там питаются и ночуют. Следующая бригада, которая их сменяет, проходит тесты на COVID, и после отрицательных тестов заступает на свое уже двухнедельное дежурство.

В АПАРТОТЕЛЯХ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ НЕ РАЗРЕШАТ

- Аэропорт «Храброво» продолжает работу в том же режиме. Мы сейчас с правоохранителями прорабатывали вопросы, и направим, наверное, своих сотрудников, которые будут помогать им и коллегам из Роспотребнадзора разъяснять тем людям, которые прилетают, кому можно самоизолироваться. В нашем понимании имеют право самоизолироваться в домашних условиях те, кто прописан в регионе, у кого есть жилье, в котором они постоянно проживают, либо те, у кого есть близкие родственники в понимании Семейного кодекса (братья, сестры, мамы, папы и сыновья с дочерьми). Третьи – это те, у кого есть тут недвижимость, на которую имеется право собственности. Нельзя самоизолироваться в снятых апартотелях.

ОБ ИНОСТРАНЦАХ И ЗАСТРЯВШИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ КАЛИНИНГРАДЦАХ

- Мы работаем с теми калининградцами, которые находятся у нас за рубежом. Направлены уже два обращения в федеральный оперативный штаб, и мы надеемся, что в ближайшее время у нас будет рейс из Лас-Пальмаса. Там большая часть – калининградцы, но есть и из других регионов. Те моряки, которые из других регионов, будут в обсерваторе до момента отлета. Если вам в обсерваторе уже невмоготу, то вы можете купить билет и уехать обратно. У нас был случай, когда два гражданина США были помещены в обсерватор. Через два дня они поняли, что это не курорт, и их никуда не выпускают, охрана по периметру, они попросились обратно, купили билеты. Мы их довезли централизованно, и они улетели.