2020-04-25T00:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 25 апреля 2020: самоизоляция станет не такой жестокой

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 25 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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На сегодняшний день в регионе выявлено 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией.На сегодняшний день в регионе выявлено 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 25 апреля 2020 года. Если не произойдет резкой вспышки коронавирусной инфекции, то на следующей неделе в Калининградской области начнется постепенное смягчение режима самоизоляции. Наши власти пошли на этот шаг первыми в России.

Так, уже с понедельника откроются строительные магазины, а со среды можно будет работать и всем непродовольственным магазинам, включая торговые центры. Правда, на торговые объекты наложен ряд ограничений. В частности, покупатели могут заходить только в масках и перчатках, время работы ограничено шестью вечера, в выходные и праздничные дни ТЦ будут закрыты.

Со среды можно будет выходить на улицу без справок, но желательно в маске. Во всяком случае, как отметил на брифинге губернатор Антон Алиханов, ношение маски в местах массового скопления людей обязательно.

- На улицах можно без маски, а в магазинах и каких-то других закрытых помещениях маски обязательны, - сказал губернатор. - Сохраняется масочный и перчаточный режим для сотрудников и персонала, работающего в магазинах. Мы исходим из того, что справки не нужны, и, по сути, режим тотальной самоизоляции будет пересмотрен. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.

С 4 мая начнут работать парикмахерские и салоны красоты, а 12 мая снова распахнуть свои двери детские сады. А вот заведениям общепита, культурным и спортивным учреждениям не повезло - они вряд ли откроются до конца мая. Также пока на замке парки и скверы, равно как и морские курорты. Хотя выехать на "дикий" пляж никто запрещать не будет.

Анонсируя эти изменения, Антон Алиханов подчеркнул, что все может измениться, если в регионе начнется резкий рост больных коронавирусом или будут приняты некие решения на федеральном уровне.

На сегодняшний день в регионе выявлено 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией (в пятницу - 18 новы случаев COVID-19), один пациент умер, выписано из стационара 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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