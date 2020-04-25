Калининградцев терроризируют телефонные мошенники

Калининградская полиция сообщает об участившихся случаях телефонного мошенничества. Самая распространенная схема подразумевает звонок с «московских» номеров, начинающихся с кодов 495, 499 и т. п. Представляясь сотрудниками служб безопасности финансовых учреждений, злоумышленники сообщают о попытке несанкционированного снятия денег со счета и «для отмены» требуют назвать реквизиты банковской карты: номер, срок действия и защитный код на оборотной стороне. Завладев этой конфиденциальной информацией, получают доступ к деньгам потерпевших и переводят их на свои счета.

Например, 48-летний калининградец из-за своей доверчивости лишился 100 тысяч рублей. А у 42-летней жительницы областного центра, продававшей детские роликовые коньки на сайте бесплатных объявлений, под предлогом перечисления ей денег за покупку выманили 10 тысяч рублей.

- Иногда потерпевшие становятся жертвами мошенников повторно, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Так, 43-летняя женщина потеряла 86 тысяч рублей после того как сообщила телефонному мошеннику данные своей банковской карты, якобы для зачисления на нее компенсации за ранее приобретенный в интернет-магазине, но так и не полученный товар. А 36-летний житель Советска поверил мошенникам, которые представились сотрудниками банка и предложили рефинансировать взятый им ранее кредит. Якобы советчанин имеет право участвовать в благотворительной программе по снижению процентных ставок населению, которую ввели в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. В качестве «комиссии за услугу» мужчина перевел 3 550 рублей.

Полиция напоминает:

- настоящие сотрудники банков не звонят клиентам с просьбой предоставить персональные данные, номера карт, одноразовые пароли из СМС для подтверждения финансовых операций, либо для отмены якобы совершенных «мошеннических действий»;

- в случае поступления подобных звонков от имени «банковских работников», СМС или иных сообщений от якобы банка (например, «Ваша карта заблокирована», «Заблокирована сумма оплаты», «Есть проблемы с проведением операции» и др.), необходимо оперативно связаться с клиентским центром банка по официальным телефонам, указанным на банковской карте;

- при этом ни в коем случае не перезванивать на указанные в сообщениях номера, не сообщать данные банковских карт (срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения, а также персональные сведения: серия и номер паспорта, адрес регистрации и пр);

- если Вас обманули мошенники необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.

Также гражданам стоит переговорить с пожилыми родственниками и разъяснить им необходимость следовать указанным выше простым правилам, чтобы не стать жертвами телефонных мошенников.

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