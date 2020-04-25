Калининградского незрячего музыканта успешно прооперировали в Москве

Незрячий пианист Никита Плетнев из города Пионерский Калининградской области успешно прооперирован в Москве.

Парень слеп с рождения - у него врожденная ретинопатия обоих глаз. Еще в детстве он услышал, как его двоюродный брат играет на аккордеоне, и сам стал подбирать аккорды. Сегодня Никита играет на слух, запоминая наизусть значительные произведения. Он выступал на больших сценах в сопровождении оркестров, участвовал во многих музыкальных конкурсах.

В ноябре 2018 года Никите провели энуклеацию правого глазного яблока с имплантацией. Проще говоря, врачи удалили глаз и установили протез. Однако после операции боли не проходили, и за последний год юноша шесть раз бывал на консультациях в Санкт-Петербурге. Ему дважды меняли протез, но музыканту это не помогало, он продолжал мучиться. Тогда Никите порекомендовали пройти консультацию у московского специалиста. Доктор медицинских наук, профессор Давыдов провел пациенту ревизионную операцию глазного протезирования. Как отметили в клинике, предыдущие, увы, были неудачными.

«Во время операции была проведена ревизия глазницы, устранены патологические образования, мешавшие ношению протеза, поставлен новый сферический эндопротез, сформирована культя. Были найдены глазные мышцы и прикреплены к эндопротезу, что обеспечивает полную иллюзию собственного глаза, совершающего содружественные движения со здоровым глазом при взгляде вверх, вниз, вправо, влево. Поставлен временный косметический глазной протез, - сообщается на сайте клиники. - Операция на 100% избавила пациента от болевого синдрома. Обеспечила эстетический эффект, полностью визуально имитирующий собственный здоровый глаз».

Стоит заметить, что 100 тысяч рублей, необходимых для поездки в столицу, удалось собрать, благодаря фонду «Берег надежды». Мать юноши - Елена растит его одна, работает в службе охраны на вокзале. Семья живет на небольшую зарплату мамы и пенсию Никиты по инвалидности. Сейчас Елена, чтобы подработать, шьет многоразовые маски, в том числе, с музыкальной тематикой.

По словам Елены Плетневой, после операции Никита чувствует себя замечательно, готовится к выпускным экзаменам в школе. Делать это на «дистанционке» не просто и обычным детям, а незрячему человеку намного сложнее. Но Никита старается, ведь его уже ждут в музыкальном колледже-интернате для слепых в Курске, куда он собирается поступать по окончании общеобразовательной школы.

- Это замечательный колледж. Слепых ребят там не просто обучают музыкальным дисциплинами, но и помогают им адаптироваться к самостоятельной взрослой жизни, - рассказала Елена.