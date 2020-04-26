Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 апреля 2020: опять заразились дети

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 26 апреля 2020 года. Некоторое ослабление режима самоизоляции наступит только в понедельник, когда должны открыться строительные магазины, но калининградцы, похоже, решили не дожидаться этого дня. И в пятницу, и в субботу в городе, особенно в центре, было полно народу, хватало и машин, по утрам даже пробки наблюдались.

При этом в субботу во второй раз за всю историю наблюдений было зафиксировано более 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если быть точным, положительный тест на ковид получил 21 калининградец.

- За сутки зафиксирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, - сообщили в оперативном штабе. - Среди них 6 случаев пневмонии, в том числе у трех детей до 14 лет, которые заразились в семьях, 10 случаев ОРВИ и 5 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 выросло в Калининградской области до 210. Выздоровели и выписаны из стационара в общей сложности 59 человек, один пациент умер. Под наблюдением остаются более 1100 человек, 93 из них находятся в обсерваторах.

Как видно, на убыль инфекция не идет, причем как в нашей области, так и в целом по России. Ситуация в большинстве регионов еще более сложная, чем в Калининграде. Если в начале марта мы находились в первой десятке по числу зараженных, то сейчас не входим и 50. Однако продолжающийся рост числа заболевших - тревожная тенденция. Анонсируя смягчение режима самоизоляции губернатор Антон Алиханов оговорился, что изменения начнут действовать только в том случае, если не произойдет резкой вспышки заболевания. Будем надеяться, что этого не случится.