2020-04-26T01:08:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 26 апреля 2020: опять заразились дети

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 26 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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Общее число случаев COVID-19 выросло в Калининградской области до 210.Общее число случаев COVID-19 выросло в Калининградской области до 210.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 26 апреля 2020 года. Некоторое ослабление режима самоизоляции наступит только в понедельник, когда должны открыться строительные магазины, но калининградцы, похоже, решили не дожидаться этого дня. И в пятницу, и в субботу в городе, особенно в центре, было полно народу, хватало и машин, по утрам даже пробки наблюдались.

При этом в субботу во второй раз за всю историю наблюдений было зафиксировано более 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если быть точным, положительный тест на ковид получил 21 калининградец.

- За сутки зафиксирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, - сообщили в оперативном штабе. - Среди них 6 случаев пневмонии, в том числе у трех детей до 14 лет, которые заразились в семьях, 10 случаев ОРВИ и 5 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 выросло в Калининградской области до 210. Выздоровели и выписаны из стационара в общей сложности 59 человек, один пациент умер. Под наблюдением остаются более 1100 человек, 93 из них находятся в обсерваторах.

Как видно, на убыль инфекция не идет, причем как в нашей области, так и в целом по России. Ситуация в большинстве регионов еще более сложная, чем в Калининграде. Если в начале марта мы находились в первой десятке по числу зараженных, то сейчас не входим и 50. Однако продолжающийся рост числа заболевших - тревожная тенденция. Анонсируя смягчение режима самоизоляции губернатор Антон Алиханов оговорился, что изменения начнут действовать только в том случае, если не произойдет резкой вспышки заболевания. Будем надеяться, что этого не случится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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