В Калининград прилетели 150 российских моряков, застрявших в Испании из-за коронавируса

В калининградском аэропорту «Храброво» приземлился самолет компании «Уральские авиалинии» с российскими моряками, находившимися в испанском Лас-Пальмасе. Все они были наняты различными крюинговыми компаниями, но завершили работу по контракту, но с началом пандемии застряли в крупном порту на Канарских островах. Работодатели долго не могли договориться об организации вывозного рейса, который, наконец, состоялся 25 апреля.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на борту прибывшего самолета находились 90 жителей Калининградской области, 16 моряков из Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии и 44 жителя Крыма. Последние в воскресенье вылетели домой чартерным рейсом, а остальных временно поместили в обсерватор. Калининградцам предстоит провести на жестком карантине ближайшие две недели с дополнительным обследованием на коронавирус через 10 дней.

Напомним, моряки застряли на Лас-Пальмасе из-за бюрократических проволочек. После ведения карантина крюинговые компании договорились об организации рейса для вывоза россиян, но самолет на острова прислали лишь спустя несколько дней. Руководитель калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов сообщил СМИ, что авиакомпания требовала официальные письма о том, что региональные власти готовы взять на себя ответственность и принять своих жителей. Чиновники же считали, что без этого можно обойтись - федеральное законодательство разрешает выполнять такие рейсы без дополнительных уведомлений.

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