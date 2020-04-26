Число заболевших коронавирусом в Калининграде на 26 апреля 2020 года составило 236 человек

Число заболевших коронавирусом в Калининграде на 26 апреля 2020 года достигло отметки в 236 человек, при этом 59 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы.

В воскресенье, 26 апреля, число новых случаев заражения COVID-19 составило 26. Это на пять случаев больше, чем в субботу, и второй показатель суточной заболеваемости в Калининградской области за всю историю наблюдений.

Как уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, среди новых случаев заражения - 6 человек, у которых была диагностирована пневмония, 4 пациента с ОРВИ, у остальных десяти заболевших коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, и выявлены эти люди были во время проверки контактных с заболевшими.

К сожалению, в воскресенье в Калининграде зарегистрировано два новых смертельных случая от корона вируса.

- Скончались мужчины 59 и 75 лет, - пояснили в оперативном штабе. - Обе лежали в стационаре с тяжелой формой пневмонии и подтвержденным COVID-19. Оба мужчины входили в группы риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям. Таким образом, у нас в регионе уже три смертельных случая.

В оперативном штабе добавили, что на 26 апреля нарастающим этапом на коронавирусную инфекцию нового типа обследовано 15 244 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1611 калининградцев, среди них 151 человек находится в обсерваторе.