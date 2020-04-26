Утки, ёжики, а завтра волки? Пока люди на самоизоляции, звери и птицы пытаются захватить Калининград

Многие читатели «Комсомолки» задаются вопросом, почему дикие звери и птицы разгуливают, как ни в чем не бывало в центре Калининграда? Неужели человеческий режим самоизоляции так кардинально повлиял на жизнь живой природы. Соцсети пестрят удивительными фото и видео. Вот, утка с утятами переваливаясь ведет свой выводок прямиком через площадь Победы. Вот, ежик прогуливается по улице Комсомольской у многоэтажного дома, а в Южном парке еще вольготнее стали чувствать себя бобы. А что? Людей-то вокруг почти нет. Такими темпами скоро кабанов на пешеходных переходах увидим. Но кабаны ладно. А вдруг волки придут?

- Дикие животные действительно стали активнее, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе нацпарка «Куршская коса». - Но Калининграду звериное нашествие пока не грозит.

По мнению ученых, режим самоизоляции, действующий в Калининграде уже месяц, на зверей и птиц если и влияет, то не сильно.

- Утка не шла к людям за едой, - уверяет кандидат биологических наук Дмитрий Булгаков, комментируя прогулку утиного семейства по площади Победы. - Каждый год кряквы выводят птенцов в наших парках, а после вылупления птенцов, уходят с ними в озера и каналы. Именно такой момент и заснял фотограф на площади Победы. Ежи на окраинах города, в старых парках тоже живут постоянно, но сейчас в отсутствии людей они стали менее осторожными. Помните, в пруду Зеленоградска жили бобры, потом их не стало. Они ушли, там есть нечего. Бобры прекрасно себя чувствовали в прудах Южного парка в Калининграде. Животные всегда селились рядом с человеком. Их количество определяется наличием укрытий и кормов. Самоизоляция на этот процесс влияет не сильно.

Доцент БФУ имени Канта Геннадий Гришанов разделяет точку зрения коллеги:

- Утка искала водоем, потому что выводок должен прийти к воде. Почему она заплутала, неизвестно. Ежики вышли из зимовки, поэтому встречаются чаще. Ничего аномального, как путешествующие по Кейптауну пингвинов или бегающих по городам Индии обезьян, у нас не нет. Да и режим самоизоляции у нас, мягко говоря, сомнительный. Интересна сейчас жизнь птиц. У аистов только начинается процесс гнездования. Брачный период у многих видов пернатых уже закончился. У сов птенцы уже поднимаются на крыло. Вылупились птенчики у черных дроздов и у серого гуся. В этом году довольно ранняя весна, поэтому выводки у птиц появились раньше...

Впрочем, то, что животные стали заметно активнее в последнее время, никто не отрицает. А вот у самих ученых из-за эпидемии коронавируса и ограничений свободы передвижения, возможностей для наблюдений за живой природой практически не стало:

- В отличие от уток мы все на самоизоляции. Сидим дома, - вздыхает Гришанов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Куршской косе начались «змеиные свадьбы»

Теплая апрельская погода активизировала ползучих гадов - особенно там, где редко ступает нога человека, например на Балтийской и Куршской косах, у развалин замка Бальга. Ужи, медянки и гадюки выбираются из своих укрытий и предаются любовным утехам. В разгаре - брачный сезон.

Парочка ужей занимается любовными утехами.

- Солнце согрело землю, и существование всего, что мы видим в лесу, даже упавших трухлявых деревьев, наполнилось новым смыслом. Вот взять хотя бы старый гнилой пень, когда-то бывший прекрасным деревом, в кроне которого кипела жизнь. Теперь он стал домом для других обитателей. Здесь проводится «змеиная свадьба» – скопление рептилий, собравшихся для продолжения рода, - рассказал «Комсомолке» биолог Дмитрий Булгаков. – Посмотрите, вот в национальном парке десятки черных змей свернулись в клубок на старом пне. Хоть и громко раздраженно шипят, но не представляют опасности. Еще издалека видны ярко-желтые пятна по бокам головы. Этот признак характерен для ужа, а он, как известно, не ядовит и не опасен. Обычно ужи не подпускают людей близко, стараясь уползти в ближайшее укрытие, но в этот момент змеи заняты друг другом и спокойно позируют, не делая попытки уползти.

Через несколько месяцев в июле – августе этот трухлявый пень станет приютом для самок, которые отложат под него несколько десятков яиц. А еще через пару месяцев появятся «карандаши» – молодые ужики, для которых старый пень станет родильным домом.