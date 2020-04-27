2020-04-27T01:13:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 27 апреля 2020: рост продолжается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 27 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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На 26 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 15 244 человека.На 26 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 15 244 человека.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 27 апреля 2020 года. В воскресенье было зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост по сравнению с субботой составил пять человек, а если брать в расчет прошлую неделю, то можно говорить о небольшом, но стабильном росте заболеваемости COVID-19. Больше суточных случаев фиксировалось только 7 апреля, когда было объявлено сразу о 29 заболевших. Всего с начала пандемии общее число случаев инфицирования в нашем регионе достигло 236.

Как сообщили в оперативном штабе, в воскресенье зарегистрировали два новых смертельных случая. Скончались мужчины 59 и 75 лет. У обоих была тяжелая форма пневмонии, а также сопутствующие заболевания: у одного онкологическое, у второго связанное с эндокринной системной.

Cреди новых случаев заражения - 6 человек c пневмонией, 4 пациента с ОРВИ, у остальных 10 заболевших болезнь протекает бессимптомно, и выявлены эти люди были во время проверки контактных с заболевшими.

По информации оперативного штаба, на 26 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 15 244 человека, 59 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 1 611 человек, в том числе 151 - в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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