«У меня теперь все спрашивают: это коронавирус?» Брат 31-летнего парня, умершего в Балтийске, рассказал о причинах трагедии

В больнице от двухстороннего воспаления легких умер молодой красивый парень Алексей Поль. Его семья живет в Балтийске. Трагедия случилась 26 апреля. Сразу же появились слухи, что 31-летний мужчина мог скончаться от коронавирусной инфекции.

Родной брат погибшего Эдуард, рассказал «Комсомолке» о причинах трагедии.

- Лёша мой младший брат. Я очень его люблю. Всегда опекал, оберегал, заботился с рождения. Мы были очень дружны, - рассказывает Эдуард. - И он вырос настоящим мужчиной, человек был безотказный, по характеру весельчак, жизнелюб. Леше был всего 31 год, не могу осознать и поверить, что братишки больше нет. А ведь все могло быть хорошо. Леша давно жил самостоятельно. Закончил 4-ю школу в Балтийске, потом работал на 33-м судоремонтном заводе, а последние годы охранником в одной охранной фирме. Все у него складывалось замечательно, на здоровье никогда не жаловался.Встречался с любимой девушкой, думал жениться...

По словам Эдуарда Поля, пару недель назад Алексей почувствовал недомогание, поднялась температура.

- Наверное, он надеялся на свой сильный молодой организм, продолжает Эдуард. - И продолжал ходить на работу. Глотал жаропонижающие таблетки, сбивал сильный жар. Если бы я знал об этом! Только когда уже стало совсем плохо, не мог уже дышать, Леша позвонил папе. И отец вызвал «скорую».

В больнице выяснилось, что у Алексея двухстороннее воспаление легких, при этом болезнь была крайне запущена.

- Его госпитализировали, но было уже поздно, не удалось врачам спасти моего брата. Медицина была бессильна… У меня теперь все спрашивают: «Это коронавирус?». Нет, анализ у брата взяли сразу, результаты тестов отрицательные. Не было никакого коронавируса! Это обычное воспаление легких, которое успешно лечится, тем более у молодых, объективно здоровых людей. Препараты все есть, если вовремя обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением, не думать, что само собой пройдет, рассосется.

В марте Алексею исполнился 31 год.Фото: vk.com

Сам Эдуард много лет работает водителем на «Скорой помощи» на подстанции Балтийска.

- Всех призываю беречь себя и своих близких, ценить труд наших медиков. Нельзя к своему здоровью относится серьезно, а не безалаберно. Заболели, резко ухудшилось состояние, вызывайте врача. А ведь бывает наоборот. Знаете, вызывают по пустякам. Образно говоря, человек чихнул-кашлянул, градусник у него сломался, он тут же звонит в «скорую», а другой, действительно тяжелобольной, которому реально плохо, до последнего надеется, что полегчает и тянет время. У нас сейчас тяжелые дни. На медиков навалилась огромная нагрузка, работаем в максимальном напряжении из-за эпидемии коронавируса и много вызовов по обычным ОРВИ, инсультам, инфарктам, травмам, много пациентов с обострениями хронических заболеваний. Всем нужна помощь. Всем нелегко... Берегите себя!

Церемония прощания с Алексеем Полем пройдет на старом кладбище в Балтийске 29 апреля.

Желающие поддержать семью Алексея могут связаться с его старшим братом Эдуардом. Его телефон: 8-921-618-42-43.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ Интервью с калининградцем, вылечившимся от коронавируса