2020-04-27T15:33:47+03:00
История современности

Начал войну под Смоленском, закончил в Чехословакии: история пулеметчика Ивана Тарасова

Самыми жаркими получились бои в Восточной Пруссии
Иван МАРКОВ
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Советский пулеметный расчет ведет бой в пригороде Варшавы.Советский пулеметный расчет ведет бой в пригороде Варшавы.Фото: waralbum.ru
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Известно, что 1943 год в ходе Великой Отечественной войны имел для Красной армии решающее значение. Уже в январе советские войска освобождают Ростов и Воронеж, в феврале в Сталинграде капитулирует окруженная 6-я армия Паулюса, в середине июля проваливается немецкая стратегическая наступательная операция «Цитадель», последняя на Восточном фронте. К этому времени нацисты окончательно роняют инициативу, и Красная армия начинает серию успешных наступлений. Одним из них стало продвижение почти на 250 километров в рамках Смоленской операции.

БИТВА ЗА СМОЛЕНСК

Для уроженца села Прозорово Брейтовского района Ярославской области Ивана Степановича Тарасова наступление на Смоленск и Рославль стало первой крупной операцией, в которой ему довелось поучаствовать. В армию он призвался в январе 43-го, а на фронт попал через полгода – в июне. Его распределили в 3-й стрелковый батальон 965-го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии, занимавшей на тот момент позицию в Ярцевском районе Смоленской области. Разведргуппы и саперы этой дивизии практически ежедневно до начала августа прощупывали немецкую оборону, захватывали «языков» и проделывали ходы в минных и проволочных заграждениях противника.

Операция началась 7 августа. В это время полк Тарасова, получивший задачу наступать в направлении поселка Суетово вдоль московско-смоленской трассы, находился в районе деревни Медведево, что юго-восточнее Вязьмы. Уже на следующий день батальон отличился, захватив в плен 9 немцев. Однако в течение каждого дня наступления росли потери – гитлеровцы неоднократно контратаковали каждый отбитый красноармейцами участок, кровопролитные бои при поддержке авиации, танков и самоходок велись за каждую высоту. В итоге, за две недели непрерывных боев удалось сдвинуть линию фронта в западном направлении примерно на 30-40 километров. К 20 августа Ставка Верховного Главнокомандования временно приостановила наступление, чтобы перегруппировать силы и подготовить новый удар.

В конце августа и начале сентября бои возобновились. 30 августа была захвачена Ельня, 1 сентября – Дорогобуж, а после очередной перегруппировки войск в середине сентября соединения Калининского и Западного фронтов приблизись к Смоленску и Рославлю. Оба этих города были взяты 25 сентября, и к началу октября советские войска перешли к обороне, сосредоточившись вдоль границы с Белорусской ССР.

Иван Тарасов. Фото: Архив автора

Иван Тарасов.Фото: Архив автора

ДВА РАНЕНИЯ

В конце октября 1943 года красноармеец Тарасов получил свое первое ранение. Это случилось 22 числа в районе поселка Киреево Городокского района Витебской области. В этот день порядки 965-го стрелкового полка бомбили почти 120 вражеских самолетов, под прикрытием которых немцы предприняли 9 атак, три из которых были поддержаны танками и самоходками. Ранение оказалось легким, поэтому Тарасов остался в расположении своей части.

Всего же под Витебском дивизия задержалась до середины декабря, поэтому и во второй раз Ивана Тарасова, бывшего тогда связным 8-й роты, ранили все у того же поселка Киреево. Это было уже 5 декабря, а 7 декабря красноармейца наградили медалью «За отвагу» за то, что он с 30 по 1 декабря «несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь противника, беспрерывно обеспечивал связь роты с командным пунктом батальона». Кроме того, Тарасов лично участвовал в отражении двух контратак гитлеровцев.

В 1944 году Иван Тарасов воевал уже в звании младшего сержанта в рядах 376-го стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии, с которой он дошел до Восточной Пруссии и Чехословакии. За этот год наш герой вместе со своими однополчанами прошел всю Белоруссию, участвовал во взятии Минска (376-й стрелковый полк 3 июля 1944 года первым ворвался в белорусскую столицу) и добрался до Немана, который в середине июля форсировал в районе Гродно.

15-го числа младший сержант Тарасов «при форсировании реки Неман вместе с боевыми порядками пехоты, с боевым знаменем полка переправился на западный берег и в трудные минуты артобстрела не покинул своего поста у знамени», за что 31 июля был награжден второй медалью «За отвагу». Также в наградных документах сообщается, что Тарасов участвовал в отражении 2-х контратак противника.

Что же касается самой операции по форсированию Немана и захвату города Гродно, то командовавший 220-й стрелковой дивизией генерал-майор Василий Полевик отметил, что его пехотинцы оказались способны форсировать Неман «с марша на подручных средствах».

БОИ В РАЙОНЕ ГОЛДАПА

В Восточную Пруссию 220-я стрелковая дивизия ворвалась с юго-востока. Во время боев южнее Голдапа Иван Тарасов, который на тот момент был уже командиром расчета станкового пулемета 3-го стрелкового батальона 376-го стрелкового полка, в очередной раз совершил подвиг. За него он 15 декабря 1944 года был награжден орденом Красной звезды.

- В наступательных боях на территории Восточной Пруссии от 22 октября 1944 года в районе деревни Марлиновен (ближайший существующий населенный пункт - деревня Вронки Вельке Варминьско-Мазурского воеводства ПольшиРед.) товарищ Тарасов, будучи наводчиком станкового пулемета, огнем из своего пулемета подавил 3 огневых точки противника и уничтожил до 15 гитлеровцев, - говорится в наградных документах. - Кроме того, огнем из своего пулемета он не давал возможности противнику сблизиться с нашим передним краем.

В том же бою пулемет Тарасова был выведен из строя неприятельской миной, однако младший сержант заменил выбывшего из строя по ранению старшину и занялся обеспечением роты боеприпасами на весь период боя, «несмотря на вражеский обстрел путей подвоза».

Командование посчитало, что своими действиями Иван Тарасов способствовал общему успеху роты в отражении контратаки, которая была успешно отбита с существенными потерями для противника.

В ХАЙЛИГЕНБАЙЛЕ ЗАХВАТИЛ 10 ПЛЕННЫХ

Еще одну награду, орден Славы 3-й степени, Тарасов также получил за бои в Восточной Пруссии. Однако вручили его уже после подписанной германским командованием капитуляции - 18 мая 1945 года.

В марте 1945-го 220-я стрелковая дивизия подошла к одному из самых укрепленных городов на берегу залива Фришес-Хафф – Хайлигенбайлю (Мамоново). Бои за город длились с 23 по 25 марта, в результате за три дня упорного штурма Хайлигенбайль превратился в руины.

- В боях за город Хайлигенбайль товарищ Тарасов первым поднялся в атаку, - говорится в наградных документах нашего героя. - За время боев в городе из своего личного оружия он уничтожил до 15 немцев и 10 человек взял в плен. Кроме того, вывел из строя 2 станковых пулемета, что помогло подразделению продвинуться вперед и выполнить поставленную задачу.

Командир полка отметил, что и за время боев в Восточной Пруссии, и в завершающих сражениях, которые 220-я дивизия провела в Чехословакии, Тарасов «показал себя храбрым, стойким, дисциплинированным бойцом», который «не щадя своей жизни, во всех боях с немецкими оккупантами находился впереди своего подразделения, тем самым поднимал боевой дух других бойцов».

К сожалению, связаться с родственниками Ивана Тарасова нам оперативно не удалось. Известно только, что живут они в Рыбинске Ярославской области. Сам же Иван Степанович после демобилизации вернулся в свое родное село Прозорово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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