2020-04-27T15:49:28+03:00
Общество

Когда за стенкой живут вирусы: калининградцы много лет делят жилплощадь с опасной лабораторией микробиологии

Учреждение по исследованию бактерий расположено в жилом доме. Обращения в прокуратуру и к властям пока ни к чему не привели
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на улице Ярославской расположена лаборатория клинической микробиологии областной инфекционной больницы. И все бы ничего, только вот анализы, исследования и тесты делают прямо в жилом доме. Уже много лет лаборатория занимает целый подъезд обыкновенного 4-этажного здания довоенной постройки.

- У нас большой дом с четырьмя подъездами, один из которых занимает баклаборатория. У них 4 этажа и два выхода – на проезжую часть и во двор, откуда заходят с бакматериалами в чемоданчиках. Соседство – врагу не пожелаешь. В лаборатории работают с микроорганизмами третьей и четвертой группы опасности. Это и менингит, и легочная пневмония. Там такой букет – мама дорогая! Мы сидим как на пороховой бочке, - рассказывает жительница злополучного дома Галина Максименко. – У соседей вообще смежная стенка с лабораторией. Хозяйка квартиры сказала, что у них на этой стене трещина. Каково?

Сейчас, когда весь мир охвачен пандемией коронавируса, жильцы дома особенно встревожены.

- Сейчас всех призывают к соблюдению режима и соответствующих мер предосторожности. На деле фактически в центре города в жилом доме много лет с опасными для людей материалами работает лаборатория микробиологии, ставя под удар их здоровье и жизнь, - говорят жильцы.

Мы, конечно, не утверждаем, что в лаборатории исследуют тесты на коронавирус. Но взволнованность людей можно понять. Кто его знает, что попадет в лабораторию с очередной партией биоматериала?

За этот снимок Галину Максименко, как она уверяет, обложили матом.

За этот снимок Галину Максименко, как она уверяет, обложили матом.

Впрочем, недовольные вынужденным соседством горожане нервничают уже давно. Они не первый год пытаются бороться и выселить лабораторию.

Еще в феврале жильцы собрали подписи под коллективной жалобой и отнесли заявление о нарушении санитарного законодательства в прокуратуру Ленинградского района. Оттуда обращение перенаправили в областную прокуратуру, далее – в региональное Управление Роспотребнадзора. 16 апреля пришел ответ о том, что недопустимо размещение лаборатории инфекционки в жилом доме в соответствии с СанПиН о безопасности работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней.

«Данное нарушение действующего санитарного законодательства выявлено по итогам неоднократных проверок учреждения, за что юридическое лицо привлекалось к административной ответственности», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в феврале этого года областной инфекционной больнице повторно было выдано предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 15.02.2021. Мол, исполнение находится на контроле у Роспотребнадзора и областному минздраву сообщили о необходимости перевода лаборатории из жилого дома в другие помещения.

Обратились жильцы и в администрацию президента, и в областное правительство. Правда, письмо все равно попало в Роспотребнадзор.

- Роспотребнадзор соглашается с нами, прямо говорит о нарушении санитарного законодательства. Но эти сроки – до февраля 2021 – года нас не устраивают. Мы сейчас жить хотим! Почему сейчас не занимаются этой проблемой? - спрашивают жильцы.

Еще один вопрос носит коммунальный характер. Под лабораторией находится тепловой пункт, а ключи от дверей в подвал - только в лаборатории.

- Они ключи дают нашей управляющей компании по великому разрешению. Доступ – только в рабочее время! А если авария? По этой причине жильцы уже несколько раз в выходные дни сидели без тепла, - вздыхает Галина Максименко. - Когда я фотографировала вывеску лаборатории и их вход, служащие проявляли такую агрессию! Они выкрикивали мне оскорбления матом. Меня это повергло в шок. Я не врывалась к ним, ничего не требовала. Просто делала снимки с улицы. Если все законно и безопасно, то почему такая реакция? – удивляется калининградка.

Пока противостояние жильцов и лаборатории ни к чему не привело. Если не считать того, что дабы отделаться от жалоб, лаборатория вывела отдельную наружную вентиляцию на 4-м этаже. Прежде и этого не было, и запахи химии и реагентов чувствовали соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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