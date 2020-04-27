Когда за стенкой живут вирусы: калининградцы много лет делят жилплощадь с опасной лабораторией микробиологии

В Калининграде на улице Ярославской расположена лаборатория клинической микробиологии областной инфекционной больницы. И все бы ничего, только вот анализы, исследования и тесты делают прямо в жилом доме. Уже много лет лаборатория занимает целый подъезд обыкновенного 4-этажного здания довоенной постройки.

- У нас большой дом с четырьмя подъездами, один из которых занимает баклаборатория. У них 4 этажа и два выхода – на проезжую часть и во двор, откуда заходят с бакматериалами в чемоданчиках. Соседство – врагу не пожелаешь. В лаборатории работают с микроорганизмами третьей и четвертой группы опасности. Это и менингит, и легочная пневмония. Там такой букет – мама дорогая! Мы сидим как на пороховой бочке, - рассказывает жительница злополучного дома Галина Максименко. – У соседей вообще смежная стенка с лабораторией. Хозяйка квартиры сказала, что у них на этой стене трещина. Каково?

Сейчас, когда весь мир охвачен пандемией коронавируса, жильцы дома особенно встревожены.

- Сейчас всех призывают к соблюдению режима и соответствующих мер предосторожности. На деле фактически в центре города в жилом доме много лет с опасными для людей материалами работает лаборатория микробиологии, ставя под удар их здоровье и жизнь, - говорят жильцы.

Мы, конечно, не утверждаем, что в лаборатории исследуют тесты на коронавирус. Но взволнованность людей можно понять. Кто его знает, что попадет в лабораторию с очередной партией биоматериала?

За этот снимок Галину Максименко, как она уверяет, обложили матом.

Впрочем, недовольные вынужденным соседством горожане нервничают уже давно. Они не первый год пытаются бороться и выселить лабораторию.

Еще в феврале жильцы собрали подписи под коллективной жалобой и отнесли заявление о нарушении санитарного законодательства в прокуратуру Ленинградского района. Оттуда обращение перенаправили в областную прокуратуру, далее – в региональное Управление Роспотребнадзора. 16 апреля пришел ответ о том, что недопустимо размещение лаборатории инфекционки в жилом доме в соответствии с СанПиН о безопасности работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней.

«Данное нарушение действующего санитарного законодательства выявлено по итогам неоднократных проверок учреждения, за что юридическое лицо привлекалось к административной ответственности», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в феврале этого года областной инфекционной больнице повторно было выдано предписание об устранении выявленного нарушения в срок до 15.02.2021. Мол, исполнение находится на контроле у Роспотребнадзора и областному минздраву сообщили о необходимости перевода лаборатории из жилого дома в другие помещения.

Обратились жильцы и в администрацию президента, и в областное правительство. Правда, письмо все равно попало в Роспотребнадзор.

- Роспотребнадзор соглашается с нами, прямо говорит о нарушении санитарного законодательства. Но эти сроки – до февраля 2021 – года нас не устраивают. Мы сейчас жить хотим! Почему сейчас не занимаются этой проблемой? - спрашивают жильцы.

Еще один вопрос носит коммунальный характер. Под лабораторией находится тепловой пункт, а ключи от дверей в подвал - только в лаборатории.

- Они ключи дают нашей управляющей компании по великому разрешению. Доступ – только в рабочее время! А если авария? По этой причине жильцы уже несколько раз в выходные дни сидели без тепла, - вздыхает Галина Максименко. - Когда я фотографировала вывеску лаборатории и их вход, служащие проявляли такую агрессию! Они выкрикивали мне оскорбления матом. Меня это повергло в шок. Я не врывалась к ним, ничего не требовала. Просто делала снимки с улицы. Если все законно и безопасно, то почему такая реакция? – удивляется калининградка.

Пока противостояние жильцов и лаборатории ни к чему не привело. Если не считать того, что дабы отделаться от жалоб, лаборатория вывела отдельную наружную вентиляцию на 4-м этаже. Прежде и этого не было, и запахи химии и реагентов чувствовали соседи.