«Я была как под гипнозом. Открыла дверь, отдала деньги»: как пенсионерке установили газовый счетчик за 13 тысяч рублей

Мягко говоря, недоразумение произошло в Калининграде 15 апреля. Примерно в час дня 77-летняя Вера Леонидовна Евдокимова ждала соцработника.

- Я – инвалид третьей группы, передвигаюсь на ходунках, живу одна, - рассказывает Вера Евдокимова. – Накануне как малолетняя узница концлагеря получила деньги ко Дню Победы. Достойная выплата. Обрадовалась! Думаю, приберегу эти средства, мне нужно в Санкт-Петербург ехать, в институт имени Вредена, на операцию. Каждая копейка сейчас дорога…

И тут – звонок по домофону.

- И я, уверенная, что пришла социальный работник, даже не спросила: «Кто?», открыла и дверь подъезда, и дверь квартиры, - признает свою первую ошибку Вера Леонидовна. - Входят несколько человек, и активно так, настойчиво начинают меня в прямом смысле обрабатывать на счет замены газового счетчика, шланга и крана. С натиском работают ребята, мол, надо, надо, надо, если не устраните неполадки – отключим газ!

Вера Леонидовна признается, что много лет проработала в банке, мол, нечистый умысел чует за версту, но тут что-то с ней произошло неладное.

- Дальше я все делала как под гипнозом, - рассказывает пенсионерка, и считает это своей второй ошибкой. – Мне насчитали за замену счетчика, шланга и крана вместе с работой 16 000 рублей, я говорю, мол, сделайте скидку как пенсионеру. Сделали. К оплате – 12 800 рублей. И я отдала деньги. Документы все подписала. Даже согласилась с тем, что эта фирма счетчики не поверяет, что это - моя забота. Юридически не подкопаешься…

Осознав случившееся, Вера Леонидовна позвонила в компанию «ГАЗ Эксплуатация», чьи сотрудники убедили ее поменять газовое оборудование за 12 800 рублей, и спросила диспетчера: «Сколько стоит у вас заменить счетчик, шланг и кран?».

- Девушка мне ответила, что это стоит 10 100 рублей, - признается пенсионерка. – Вы представляете, еще меньше!

Вера Леонидовна Евдокимова обратилась в "Комсомолку", чтобы сделать специальное предложение для компании, которая провела ей замену газового оборудования.

– Конечно, зря я пустила в квартиру этих людей, не надо было ни на что соглашаться, - мучается пенсионерка сегодня. – Винить некого, виновата сама. Но у меня есть предложение. Раз вы со мной с самого начала нечестно поступили, я очень прошу – возьмите с меня не 12 800 рублей, а 10 100 рублей, то есть верните мне разницу – 2 700 рублей. Это первое. И второе. Помогите мне поверить счетчик. Вы прекрасно знаете, что это - целое приключение! Да еще для неходячего человека, в серьезном возрасте и в условиях самоизоляции.

- И разойдемся с миром, - добавляет Вера Евдокимова. – Или, господа-бизнесмены, у вас совсем нет никакой социальной ответственности?

В этой истории есть еще один интересный момент. До 29 апреля в Калининградской области, как известно, действует режим всеобщей самоизоляции и, как сообщили нам в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, все работы по замене, поверке и проверке счетчиков должны быть приостановлены.