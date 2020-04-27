О чем говорит Калининград: Смягчение самоизоляции, новый облик Нижнего озера и бесславный конец валидаторов

СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА

В пятницу губернатор Антон Алиханов анонсировал смягчение режима самоизоляции. В среду, 29 апреля, должны открыться непродовольственные магазины, через несколько дней - детсады, парикмахерские и прочие объекты. Справку с работы можно будет с собой не брать, но социальную дистанцию соблюдать необходимо. Также под запретом останутся парки, скверы и Светлогорск с Зеленоградском.

Однако не успело остыть чувство радости от грядущей свободы, как мрачная статистика последних дней вернула нас снова на землю. В субботу было зарегистрировано 21 новый случай заражения коронавирусом, в воскресенье 26, в понедельник и вовсе 28. Что будет в среду, когда должно наступить смягчение режима, никто не знает.

Впрочем, губернатор оговорился: самоизоляция станет мягче только в том случае, если не будет каких-либо федеральных новшеств, ужесточающих карантин (во вторник ожидается обращение президента страны), или не произойдет новой мощной вспышки COVID-19. Вспышки, к счастью, нет, но ежедневный рост числа заболевших настораживает.

Мне импонирует смягчение режима в Германии. Там тоже в ближайшие дни многое открывается, но гражданам предписано перемещаться только в медицинских масках. Нет маски - штраф от 50 до 500 евро (в зависимости от региона). У нас тоже было неплохо обязать, а не рекомендовать носить маски. И не только в магазинах. Когда все в масках, чувствуешь себя спокойнее. Правда, в нашем есть одно жирное НО. Масок по-прежнему нет в аптеках. Пандемия длится уже больше месяца, но обеспечить самым необходимым нас так и не смогли. Как-то обидно за державу.

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НИЖНЕЕ ОЗЕРО: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Официально реконструкция Нижнего озера еще не закончена, но уже можно судить о результатах. Если говорить коротко, на набережной одного из главных городских водоемов стало лучше, чем было, но хуже, чем это могло быть. Как это часто у нас бывает, на эскизах все выглядело заметно привлекательнее, чем получилось в реальности. Причем местами видны откровенные "косяки" - в виде недоделанных дорожек и так далее.

Береговой откос должен был быть совсем другим.Фото: Иван МАРКОВ

Подрядчик, конечно, теперь будут устранять неисправности, однако до того уровня, как это на эскизах, конечно, уже не добраться. Получится ровненько, но бедненько, хотя из бюджета потратили на все это великолепие почти 100 млн рублей. Мне, честно говоря, непонятно, почему так происходит, почему конечный результат отличается от планов.

Нижнее озеро - это самый центр города. Набережная должна была бы сиять на зависть всем туристам и чтобы местные гордились. Но - решили сделать дешево и сердито.

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ОСЕЧКА С ВАЛИДАТОРАМИ

Некоторое время назад власти Калининграда пошли на эксперимент - в троллейбусах одного из маршрутов установили валидаторы и "выгнали" оттуда кондукторов. Была надежда на сознательность граждан. На то, что они, что называется, не из-под палки начнут исправно платить за проезд. Сотрудники "Гортранса" поначалу сами ездили в троллейбусах и учили пассажиров, как пользоваться валидаторами.

Увы, не вышло. Пользоваться аппаратурой пассажиры, конечно, научились, но этим дело и ограничилось. Как признался в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" вице-мэр Олег Кутин, граждане платить за проезд как не торопились, так и не торопятся. А посему эксперимент в валидароми бы признан неудачным. Может, кризис повлиял на платежеспособность, а, может, просто старые совковые привычки дали о себе знать. Тот, кто постарше, помнит, что в автобусах и трамваях советского Калининграда оплачивали проезд далеко не все.

Поэтому снова - здравствуйте, кондукторы! С возвращением!

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