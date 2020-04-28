2020-04-28T03:01:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 28 апреля 2020: что будет с режимом самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 28 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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На данный момент в Калининградской области зарегистрировано 264 случая заболевания коронавирусной инфекцией.На данный момент в Калининградской области зарегистрировано 264 случая заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 28 апреля 2020 года. В ближайшее время должно решиться, наступит смягчение режима самоизоляции или нет. В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции не исключают того, что ограничения могут продлить. Решающее значение для этого будет иметь сегодняшнее обращение президента и, конечно, свежая статистика по коронавирусу.

Пока цифры, увы, не радуют. В пятницу было 18 новых случаев COVID-19, в субботу - 21, в воскресенье - 26, в понедельник - 28. Стабильный рост. На данный момент в Калининградской области зарегистрировано 264 случая заболевания коронавирусной инфекцией, три человека скончались, 66 человек выписаны из стационаров.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал, что Калининградская область заняла шестое место в Северо-Западном федеральном округе по числу заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения. Как сообщает "Клопс.Ru", в регионе приходится 26,7 случая заражения на 100 тысяч населения. Возглавила рейтинг Мурманская область (130,9 инфицированных на 100 тысяч). На втором и третьем местах - Республика Коми и Санкт-Петербург (69,8 и 60,9 соответственно). Следом за ними - Ленинградская (41,2) и Новгородская (40) области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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