«Сами того не замечая, сделали это»: cтудентки рассказали, как прикурили от Вечного огня в Калининграде

Инцидент произошел 26 апреля на территории мемориального комплекса, расположенного на улице Комсомольской. Студентки из Калининграда прогуливались мимо братской могилы советских воинов, когда им вдруг захотелось покурить. Ничего не придумав лучше, девушки решили прикурить от Вечного огня и снять это на видео для социальных сетей.

- У моей подруги нет зажигалки, поэтому мы идем к Вечному огню, - слышен голос за кадром. На коротком видео одна из девчонок прикуривает от пламени на памятнике. Дальше – хихиканье.

Видео было опубликовано в интернете. Посмотрели его и полицейские.

Участковые установили личности девушек и доставили их в отдел. С ними провели разъяснительную беседу. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Одна из девушек, 19-летняя Елена, выложила пост с извинениями на своей страничке в Инстаграме.

«Здравствуйте, мы с моей подругой Валерией, хотели бы принести свои извинения Ветеранам Великой Отечественной Войны и всем людям, чувства которых мы задели.

Мы полностью осознаем свою ошибку, а именно то, что момент поджога сигареты от Вечного огня, расположенного на ул. Комсомольская в Калининграде, мы снимали на видео этот момент», - написала она.

Студентка заверяет, что ни она, ни подруга не хотела никого обидеть, а это просто было такое веселье.

«На момент снятия видеоролика, мы не задавались целью осквернять священный огонь и чувства ветеранов Великой Отечественной войны, но сами того не замечая, сделали это.

Мы осознали свой проступок и нам послужило это уроком на всю оставшуюся жизнь», - написала юная калининградка.

Комментаторы, конечно, осуждают студенток. Одни ругают их, другие предлагают отправиться на шоу к Малахову. Есть и те, кто придумывает оригинальные способы наказания.

«Заставить выучить историю взятия Кёнигсберга, и 300 часов общественных работ в качестве гида на этом мемориале», - написал один из комментаторов.